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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
126
Время на прочтение
2 мин

Онлайн-услуги для водителей: как украинцам не попасть на мошенников при покупке авто или оформлении прав

Киберполиция и Главный сервисный центр МВД обезопасили украинцев от распространенных мошеннических схем, связанных с покупкой авто, записью на услуги и оформлением водительских документов онлайн.

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Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
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Кибермошенничество

Кибермошенничество / © pexels.com

Рост популярности цифровых сервисов для автовладельцев упростил получение государственных услуг, но в то же время активизировал аферистов. В рамках «Месяца кибербезопасности» Киберполиция и Главный сервисный центр (ГСЦ) МВД напомнили о самых распространенных схемах, с помощью которых мошенники пытаются завладеть деньгами и персональными данными граждан.

Злоумышленники создают фейковые сайты и аккаунты в соцсетях, предлагая «помощь» в оформлении документов, приоритетную запись или выгодную покупку авто, предупреждает Киберполиция Украины.

Киберполиция выделяет три ключевые сферы риска:

  • Подделка и «оформление» водительских удостоверений: Покупка первых прав без экзаменов, оформление категории В в 16 лет, «быстрое» восстановление документов без визита в сервисный центр или создание документов-двойников — это 100% мошенничество. Такие документы не попадают в реестры и не отображаются в Действии.

  • Платная «запись» на услуги: Аферисты предлагают за деньги забронировать талончик или гарантировать приоритетный вызов в сервисный центр МВД. Все эти услуги бесплатны и доступны лично через Кабинет водителя или приложение «Действие».

  • Сомнительные объявления о продаже авто: Слишком низкие цены, требования предоплаты, обещания оформить сделку полностью онлайн или проверить машину «по всем базам» из-за сомнительных сайтов — типичных ловушек для покупателей.

Правоохранители отмечают, что единственный законный путь получить удостоверение, зарегистрировать транспортное средство или записаться на прием — использование официальных сервисов ГСЦ МВД и «Дія».

В случае обнаружения подозрительного контента или вы стали жертвой аферистов, об этом следует немедленно сообщить Киберполицию онлайн или позвонить по телефону 102 или 112.

Ранее мы писали о том, что следует удалить с фотографий перед публикацией, чтобы ИИ не мог «слить» мошенникам ваш адрес.

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