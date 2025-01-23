Онлайн-запись на ВВК становится возможной для украинцев: в Минобороны объяснили детали

Минобороны начало бета-тестирование электронных направлений на ВВК в "Резерв+".

Об этом сообщила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко в соцсетях.

"Очереди, очереди – и снова очереди в ТЦК… Но скоро это прекратится. Сегодня начинаем бета-тестирование электронных направлений на ВВК в "Резерв+". Чтобы запустить удобную услугу, хотим собрать ваши отзывы и сразу улучшить функционал", – отметила чиновница.

Черногоренко объяснила, что больше не нужно будет идти в ТЦК и стоять в длинных очередях за одним бумажным направлением. Достаточно только отправить запрос в приложении. Далее руководитель ТЦК подтвердит запрос. И вы получите уведомление со всей необходимой информацией:

номер направления;

адрес медучреждения;

подпись руководителя ТЦК

По словам Черногоренко, в первую очередь, направления смогут сгенерировать граждане, которые сами желают пройти ВВК. Но позже эта возможность появится и для людей, получивших бумажную повестку на прохождение ВВК.

Бета-тестирование электронных направлений на ВЛК в "Резерв+" / Фото: Facebook Катерины Черногоренко

"Такими сервисами мы строим новую философию отношения государства к гражданину. Эта философия уважает время, усилия и достоинство каждого. Электронное направление на ВВК – первый шаг в масштабной реформе, которая создаст новый, прозрачный и удобный подход для военнообязанных. Заполняйте форму по ссылке, чтобы присоединиться к тестированию и ускорить запуск удобного сервиса для всех граждан", – подытожила она.

Напомним, лица, имеющие статус "ограниченно пригодных" к военной службе, должны пройти ВВК и актуализировать свой статус до 5 февраля 2025 года. Если они этого не сделают, то могут получить штраф в размере 17-25 тысяч гривен.

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