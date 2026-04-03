OnlyFans против налоговой: украинские модели выиграли десятки судов

Украинские модели OnlyFans оспаривают миллионные штрафы от Государственной налоговой службы. В 27 делах суды уже установили незаконность начислений из-за системных ошибок налоговиков.

В целом модели OnlyFans подали иски против налоговой в 94 делах, и почти в трети случаев им удалось выиграть процессы. При этом в 92% проигранных дел причиной неудачи налоговой стали нарушения процедур.

Одной из самых распространенных проблем было то, что ведомство отправляло документы по устаревшим адресам. Корреспонденция возвращалась, однако проверки все равно проводились. В итоге суды признавали такие действия незаконными, а вместе с ними отменяли и все налоговые начисления.

В 2026 году уже вынесено 13 судебных решений в пользу авторов контента, причем больше всего — пять — приняли в феврале.

В то же время налоговая нередко использовала в качестве основания письма от налоговых органов Великобритании о выплатах от компании Fenix International Ltd, которая руководит платформой OnlyFans. Однако такие документы рассматриваются лишь как сигнал для проведения проверки, а не как подтверждение доходов. Если отсутствуют банковские выписки, контракты или другие первичные документы, доначисления признаются судами безосновательными.

Каждое третье выигранное дело приходится на Одесскую область — там зафиксировано восемь соответствующих решений. Далее следует Днепропетровская область с пятью делами.

Самый большой штраф, который удалось отменить, зафиксирован в Киеве — более 3 млн грн налогов, начисленных с якобы почти 400 тыс. долл. дохода. Истица предоставила собственные банковские выписки, которые не подтвердили эти суммы, и суд принял решение в ее пользу.

Напомним, еще в 2024 году сообщалось, что налоговая усилит контроль за украинскими авторами на OnlyFans, где количество аккаунтов ежегодно растет втрое, а доходы отдельных лиц достигают миллионов долларов. Нардеп Даниил Гетманцев отмечал, что такие иностранные доходы подлежат обязательному декларированию. В случае игнорирования закона нарушителям грозит доначисление НДФЛ (18%) и военного сбора (1,5%), штраф в размере 25%, а также рассмотрение дела в Бюро экономической безопасности. Нардеп настоятельно рекомендовал добровольно уплатить налоги, чтобы избежать санкций.

В прошлом году сообщалось, что в 2023 году украинцы заработали на OnlyFans рекордные 131,75 млн долл., что превышало показатели трех предыдущих лет вместе взятых. Налоговая служба идентифицировала почти 8000 авторов и потребовала задекларировать доходы, поскольку потенциальные потери бюджета превышают 953 млн грн.

В то же время ситуация создавала правовую коллизию: государство требует уплаты налогов с деятельности, которая согласно статье 301 УКУ остается уголовно наказуемой.