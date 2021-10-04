"Оно было в тромбах": из груди 13-летнего волынянина достали сердце 70-летнего деда

Парень угасал на глазах родителей.

Во Львовской больнице скорой медицинской помощи впервые в Украине пересадили сердце ребенку — 13-летнему Максиму Давидюк из села Зарудчи Любешовской общины. Донором для него стал 54-летний мужчина, который скончался от инсульта.

Об этом пишет издание Вестник.

Как рассказала мама Максима Татьяна, почти два месяца она беспомощно наблюдала, как день за днем угасает ее единственный сын. И ничего не могла поделать.

"22 июля у Максима случился инсульт. Мы были потрясены! Ведь до этого он был абсолютно здоровым! Бегал, играл в футбол, плавал. В свои 13 лет он уже имеет 182 сантиметра роста. Никогда ни на что не жаловался. Уже в Волынской областной детской больнице его обследовали и сказали, что есть проблемы с сердцем. Диагноз — кардиомиопатия", — рассказала женщина.

Болезнь прогрессировала. В начале августа Максима выписали домой. Еще поехали на обследование в Киев, ждали результатов. Однако парню становилось все хуже. Парня положили в реанимацию областной детской больницы в Луцке.

"Я каждый день туда приходила в надежде, что сыну стало легче, но понемногу она угасала. Врачи сказали, что Максиму поможет только пересадка сердца. И тогда я позвонила главному врачу Львовской больницы скорой помощи Олег Самчуку. Он выслушал, попросил выслать обследование и согласился нас принять. Сыну мы не сказали, что ему надо новое сердце. Даже когда ехал в операционную, не знал о пересадке. Думал, что это обычная операция", — добавила она.

Почти две недели Максим находился в реанимации Львовской больницы. Каждый день Татьяна приходила туда и спрашивала, есть ли донорское сердце. Женщина понимала, что люди ждут годами, но у ее сына столько времени не было.

Звонок, который так ждала семья Давидюк, прозвенел неожиданно вечером 20 сентября.

"Что я почувствовала в тот момент? Страх. Я еще не видела людей с пересаженным сердцем, не знала, что делать. Если не сделать пересадку, ребенок умрет. Операция — это также большой риск. И мы на него пошли. Потому что другого выхода не было. Это настоящее чудо, что у Максимки с донором полная совместимость. Такой случай — один на миллион", — добавила Татьяна.

"Из груди нашего сына вынули сердце, как у семидесятилетнего деда. Оно все было в тромбах. Еще бы несколько дней — и мы могли навсегда потерять нашего Максима. Даже представить это страшно!"- говорит Татьяна.

Как рассказывает мама мальчика, причиной этому могла быть генетика или перенесенное тяжелое инфекционное заболевание. Двое троюродных братьев Максима умерли от болезни сердца.

Давидюки пока не знают ни имени мужчины, ни откуда он, и очень надеются, что когда-то все же встретятся с его родными, чтобы поблагодарить лично.

Ранее стало известно, что Сергей из города Сарны стал первым реципиентом в Ровенской области, которому успешно пересадили сердце. Мужчина уже девять месяцев живет с новым органом.

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