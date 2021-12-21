"Оно на шашлык не подходит": в Кропивницком с вертепа украли пластиковую корову и ягненка

"Оно на шашлык не подходит": в Кропивницком с вертепа украли пластиковую корову и ягненка

Инсталляцию установили возле городского совета.

В Кропивницком по рождественской инсталляции, которую обустроили перед входом в город, неизвестные украли пластиковую корову и ягненок.

Об этом рассказали в ТСН. Ранок 21 декабря.

Случилось это в тот же день, когда вертеп, символизирующий рождение Иисуса Христа, установили и украсили коммунальщики. Злоумышленников сейчас разыскивают правоохранители.

Чиновников дерзкая кража возмутила. Композицию уже восстановили. Впрочем, к завершению праздников ее будут усиленно охранять. "В первый день ярмарки ягненка своровали с вертепа. Уж кому надо... Он же на шашлык не подходит. Дураком надо быть... И корову украли", — возмутился мэр города Андрей Райкович.

В Кропивницком с рождественской инсталляции неизвестные украли пластиковую корову и ягненка

Как сообщалось, украинцы в течение следующих десяти лет могут перейти на празднование Рождества 25 декабря, заявил глава Православной церкви Украины Эпифаний. Митрополит Киевский и всея Украины подчеркнул, что лично поддерживает переход празднования Рождества по новому лианскому календарю.

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