"Оно на шашлык не подходит": в Кропивницком с вертепа украли пластиковую корову и ягненка

Инсталляцию установили возле городского совета.
В Кропивницком по рождественской инсталляции, которую обустроили перед входом в город, неизвестные украли пластиковую корову и ягненок.
Об этом рассказали в ТСН. Ранок 21 декабря.
Случилось это в тот же день, когда вертеп, символизирующий рождение Иисуса Христа, установили и украсили коммунальщики. Злоумышленников сейчас разыскивают правоохранители.
Чиновников дерзкая кража возмутила. Композицию уже восстановили. Впрочем, к завершению праздников ее будут усиленно охранять. "В первый день ярмарки ягненка своровали с вертепа. Уж кому надо... Он же на шашлык не подходит. Дураком надо быть... И корову украли", — возмутился мэр города Андрей Райкович.
Как сообщалось, украинцы в течение следующих десяти лет могут перейти на празднование Рождества 25 декабря, заявил глава Православной церкви Украины Эпифаний. Митрополит Киевский и всея Украины подчеркнул, что лично поддерживает переход празднования Рождества по новому лианскому календарю.
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