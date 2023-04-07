Онуфрий и еще более 20 священнослужителей УПЦ МП имеют гражданство России — УП (видео)

Глава УПЦ МП Онуфрий получил в Москве российский паспорт еще в 2002 году.

Митрополит УПЦ Московского патриархата Онуфрий (Орест Березовский) и более 20 священников УПЦ МП имеют гражданство Российской Федерации.

Об этом информирует издание "Украинская правда", которое провело соответствующее расследование.

"Согласно выписке из системы "Роспаспорт", 20 марта 2002 года Онуфрий получил в Москве российский паспорт. За год, 23 июня 2003 года, он получает еще и загранпаспорт гражданина РФ. И он у него не первый. В 1998 году священнику в Москве уже выдавали загранпаспорт. А это значит, что у российского гражданства Онуфрия было намного раньше, чем с 2002 года", — говорится в расследовании.

Онуфрий

Также сообщается, что у архиерей УПЦ МП и наместника десятинного монастыря Гедеона (Юрий Харон) также есть гражданство России. Он получил российский паспорт в 2019 году, когда был с визитом в Москве. Уже в следующем году ему выдали два загранпаспорта РФ.

Кроме того, Гедеон провел службу в российском городе Казань в январе 2023 года, то есть почти через год после полномасштабного вторжения РФ в Украину. Во время молитвы он поддержал российскую агрессию против Украины.

Гедеон

Также журналисты сообщили, что митрополит Изюмский и Купянский Елисей (Олег Иванов) получил гражданство России. В 2022 году. Во время оккупации Изюма работал на российских агрессоров, а после деоккупации бежал в российский город Белгород, где ему выдали паспорт России.

Елисей / Фото: pravda.com.ua

Журналисты заявили, что у них есть достоверная информация о российском гражданстве более 20 священнослужителей УПЦ МП. Всю информацию обещают опубликовать позже.

Сейчас редакция приводит лишь некоторые из фамилий священников УПЦ МП, у которых есть российское гражданство:

митрополит Тульчинский и Брацлавский Ионофан (Анатолий Елецких);

викарий Тульчинской епархии, епископ Ладыжинский Сергий (Сергей Аницой);

викарий Киевской епархии архиепископ Пантелеймон (Виктор Бащук);

управляющий Черновицко-Буковинской епархией митрополит Мелетий (Валентин Егоренко);

управляющий Хустской епархией митрополит Марк (Николай Петровций);

управляющий Днепропетровской епархией митрополит Ириней (Иван Средний).

Напомним, ранее сообщалось, что из села под Киевом изгнали священника УПЦ МП, который отказывался отпевать погибших бойцов.

Кроме того, мы ранее информировали, что Онуфрий уволил хмельницкого митрополита УПЦ МП, который захотел перейти в ПЦУ.

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