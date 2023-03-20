Онуфрий назвал Зеленского "Александром Владимировичем": чем закончился визит членов синода УПЦ МП к Офису президента

После того как в столице раздался сигнал воздушной тревоги, иерархи УПЦ МП завершили свое "стояние" под стенами ОП.

Члены синода УПЦ МП во главе с митрополитом Онуфрием после 2-часового ожидания под стенами Офиса президента ушли.

Об этом стало известно по трансляции на странице УПЦ МП в Facebook.

Отметим, что митрополит Онуфрий во время беседы с журналистами разволновался и поначалу назвал президента "Александром Владимировичем".

"Мы понимаем, что президент – занятый человек. Мы ждали более 2 часов. К сожалению, началась воздушная тревога, и мы не имеем возможности ждать и дальше, но надеемся, что в будущем эта встреча состоится", – сказал предстоятель УПЦ МП.

По его словам, члены синоды пришли к президенту Зеленскому, чтобы "выразить свое внимание и уважение, и хотели бы, чтобы в ответ к ним также было проявлено уважение и уважение".

Напомним, что сегодня члены синода УПЦ МП во главе с митрополитом Онуфрием пришли в Офис президента и заявили, что их цель — "донести до руководства государства позицию УПЦ МП".

Представитель главы государства Сергей Никифоров ответил, что президент Зеленский не планировал сегодня встречу с иерархами. Представителям синода УПЦ МП предложили оставить обращение, но они отказались.

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