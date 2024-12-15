Onuka, Monatik и другие музыканты присоединяются к флешмобу Усика «Битва за свет»

Украинский боксер и чемпион мира Александр Усик запустил музыкальный флеш-моб, чтобы поддержать ежедневно борющихся с энергетическим терроризмом россии.

На своей странице в Инстаграм Усик обратился к украинцам с призывом приобщиться к созданию народного гимна Битвы за свет.

«Давайте вместе создадим гимн Битвы за свет. Нормальный такой, казацкий, чтобы за рощей гудело. А я буду на ударных» – написал Усик.

Менее чем за сутки анонс создания гимна набрал более 1 млн. просмотров.

Основой для гимна стали звуки ударов Усика, дополняющих работу украинских ПВО, спасателей и энергетиков ДТЭК. Основным мотивом гимна стала украинская народная песня "Ой на горе и жнецы жнут".

К созданию флешмоба уже присоединились вокалистка группы ONUKA Наталья Жижченко, исполнив партию на свирели, Monatik, группу Dakh Daughters.

Ожидается, что во флешмобе примут участие многие украинские артисты и музыкальные группы. Финальная версия гимна Битвы за свет будет презентована накануне реванша Александра Усика против Тайсона Фьюри.

Напомним, этой осенью вышел документальный фильм "Битва за Свет", посвященный героической работе украинских энергетиков, спасателей и бойцов ПВО. Александр Усик также принял участие в съемках фильма, демонстрируя свою поддержку борющимся с последствиями энергетического террора.