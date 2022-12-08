ООН ежедневно фиксирует российские военные преступления в Украине

Мир не должен воспринимать как норму то, что миллионы украинцев находятся в постоянной опасности

Верховный комиссар ООН по правам человека ежедневно получает уведомление о совершении военных преступлений россиянами в Украине.

Об этом Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк заявил во время своего визита в Украину.

Он отметил, что каждый день поступают сообщения об изнасиловании, насилии, незаконных арестах, пытках, похищении и убийствах людей.

Тюрк сказал, что мир не должен воспринимать как норму, что миллионы украинцев находятся в постоянной опасности.

Он также заявил о шокирующих масштабах разрушений, которые испытала Украина во время российской агрессии. Также представитель ООН заявил, что украинцев ждет "длинная и пасмурная зима". "Прогноз очень тревожный", – добавил он.

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Тюрк отметил, что мониторинговая миссия ООН обнародует отчет о преступлениях в отношении гражданского населения российскими военными во время оккупации разных регионов Украины.

"Есть веские основания полагать, что задокументированные в докладе казни без должного судебного разбирательства представляют собой военное преступление — умышленное убийство", — пояснил он.

Представитель ООН заявил, что в результате войны 17,7 млн человек нуждаются в гуманитарной помощи, треть населения была вынуждена покинуть собственное жилье, почти 8 млн человек покинули страну, а еще 6,5 млн стали внутренними переселенцами.

"Хотел бы подчеркнуть, что самый эффективный способ остановить непрерывный поток жестокости — это положить конец этой бессмысленной войне — согласно Уставу ООН и международному праву", — отметил Верховный комиссар.

Напомним, ранее сообщалось, что россияне убили 10 мирных жителей в Курахово.

Кроме того, мы ранее информировали, что 5 декабря, российские кафиры в очередной раз совершили массированную ракетную атаку по городам Украины.

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