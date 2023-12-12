ООН обнародовала доклад о ситуации в Украине на фоне войны

По информации ООН, за период с августа по ноябрь в Украине погибли 576 человек, еще 1864 получили ранения. В то же время 86% этих жертв пришлось на территорию, контролируемую Украиной, в том числе Донецкую, Харьковскую, Херсонскую и Запорожскую области.

В докладе УВКПЧ отмечено, что большинство жертв среди гражданских лиц и повреждений гражданской инфраструктуры были нанесены артиллерийскими обстрелами и ударами из реактивных систем залпового огня (РСЗО) вблизи линии фронта. Почти четверть жертв среди гражданских лиц имела место вдали от линии фронта в результате ударов ракетами и дронами-камикаде, запущенными россиянами, из-за чего возникает ощущение, что "безопасных мест нет".

Также отмечено, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество жертв среди гражданских лиц уменьшилось благодаря эвакуации гражданского населения из прифронтовых районов и эффективной работе украинских систем ПВО. Однако ситуация с правами человека не улучшается.

"Только за последние четыре месяца были грубые нарушения прав человека и международного гуманитарного права, которые влекут за собой серьезные последствия", — отметила глава миссии УВКПЧ в Украине Даниэль Белль, вспомнив о пытках, сексуальном насилии, убийствах гражданских лиц, произвольном задержании и других посягательствах.

Значительная степень физического разрушения гражданской инфраструктуры, в частности энергогенерирующих объектов и сооружений зерновой инфраструктуры, а также загрязнения минами, будут иметь долгосрочные негативные последствия для функционирования Украины.

На фоне продолжения разрушительной войны, отмечает УВКПЧ, Россия перешла к принудительному внедрению своих правовых, политических и административных систем в оккупированных ею районах, что является нарушением международного гуманитарного права. УВКПЧ указывает, что по международному праву оккупационное государство должно, по возможности, сохранять действующее положение.

"Вместо этого Россия действует как государство, осуществляющее суверенитет над оккупированной территорией, проводя "выборы", назначая российских судей и применяя российское законодательство даже задним числом, а также призывая украинских мужчин на службу в своих вооруженных силах", — говорится в докладе.

Авторы доклада призвали РФ обеспечить немедленный возврат всех депортированных и перемещенных лиц, в том числе детей и лиц с инвалидностью, и воздержаться от изменения гражданского состояния детей, перемещенных из Украины, в частности, их гражданства и законных опекунов.

Напомним, руководитель Офиса президента Андрей Ермак обвинил Россию в систематическом похищении украинских детей во время войны. В то же время у Украины почти нет достоверных сведений о дальнейшей судьбе похищенных детей.

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