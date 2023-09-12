ООН обнародовала информацию о том, сколько гражданских уже погибло в Украине в сентябре 2023 года

Организация собрала информацию о потерях в Украине среди гражданских лиц.

По состоянию на 11 сентября 2023 года отмечены потери среди гражданских лиц с 1 по 10 сентября 2023 года.

Об этом сообщается в ООН.

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН) зафиксировало 292 случая гибели или ранения гражданских лиц в Украине:

55 погибших (29 мужчин, 21 женщина, 1 девочка, а также 4 взрослых, пол которых еще не установлен),

237 раненых (101 человек, 77 женщин, 7 мальчиков, 2 девочки, а также 50 взрослых, пол которых еще не установлен).

Это включает: • 47 погибших и 185 раненых в 62 населенных пунктах на территории, которая контролировалась правительством на момент наступления гибели или ранения (79 процентов от общего количества),

8 погибших и 52 раненых в 9 населенных пунктах на территории, оккупированной Российской Федерацией на момент наступления гибели или ранения (21 процент от общего количества).

Также наблюдатели предоставили информацию по типу оружия/инцидента: например, взрывное оружие с большой зоной поражения: 54 погибших и 221 раненых (94 процента от общего количества): •

216 случаев (46 погибших и 170 раненых) на территории, которая контролировалась Правительством на момент наступления гибели или ранения,

59 случаев (8 погибших и 51 ранены) на территории, которая была оккупирована Российской Федерацией на момент наступления гибели или ранения.

Также есть ранения и смерти вследствие использования мин и взрывоопасных пережитков войны:

1 погибший и 16 раненых (6 процентов от общего количества), в частности, 16 случаев (1 погибший и 15 раненых) на территории, которая контролировалась Правительством на момент наступления гибели или ранения; и 1 ранен на территории, которая была оккупирована Российской Федерацией на момент наступления гибели или ранения.

Напомним, в марте 2023 года независимая международная следственная комиссия ООН по Украине установила, что российские войска прибегали к пыткам, в том числе на оккупированной территории.

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