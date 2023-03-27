ООН предполагает, что обыски в УПЦ МП могут быть "дискриминацией": в Украине ответили

В Управлении Верховного комиссара ООН по правам человека заявили, что рейды украинских силовиков в зданиях УПЦ МП носят "дискриминационный характер".

Об этом говорится в отчете ООН по ситуации с правами человека в Украине.

Отмечается, что организация выразила обеспокоенность, ведь такие действия спецслужб могут якобы ущемлять права членов УПЦ МП.

Ранее Служба безопасности Украины провела обыски в монастырях, офисах и учебных заведениях и другой собственности УПЦ МП. В ООН добавили, что, по их данным, в некоторых случаях сотрудники спецслужбы допрашивали священнослужителей с использованием полиграфа.

В ответ спикер МИД Олег Николенко в комментарии 24 Канала заявил, что Украина – демократическое государство, в котором гарантируется свобода вероисповедания.

"В то же время свобода не тождественна праву заниматься деятельностью, подрывающей национальную безопасность. Призываем УВКПЧ воздерживаться от несбалансированных политических оценок, а базировать свои доклады на фактах", – ответил Николенко.

Напомним, в воскресенье, 26 марта, священники УПМ МП провели последние воскресные службы на территории Киево-Печерской лавры, которую они должны покинуть до 29 марта.

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