ООН призвала выделить около $435 млн для гуманитарной помощи Украине зимой

С начала текущего года в прифронтовые районы было доставлено 96 гуманитарных конвоев.

ООН призывает выделить около $435 млн до марта 2024 для оказания гуманитарной помощи Украине в зимний период.

Об этом говорится в сообщении на сайте Офиса ООН по координации гуманитарных вопросов.

"ООН и партнеры призывают выделить около $435 млн для оказания помощи в зимний период более 1,7 млн человек по всей Украине до марта 2024 года", — говорится в сообщении.

Сообщается, что в этом году ООН направила 14 автоколонн с гуманитарной помощью в районы Запорожской области для поддержки жителей, находящихся у южного фронта.

Всего с начала текущего года в прифронтовые районы было доставлено 96 гуманитарных конвоев. В состав помощи вошли медикаменты, предметы обихода, гигиенические наборы, одеяла, матрасы, солнечные лампы и спальные мешки.

Напомним, ранее сообщалось, что специалисты прогнозируют более тяжелую, чем в прошлом году, зиму 2023-2024 в Украине из-за, в частности, вероятных массированных обстрелов энергосистемы российскими агрессорами.

Кроме того, мы ранее информировали, что секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, каким он видит ход боевых действий зимой.

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