ООН просит 1,7 млрд долларов на помощь пострадавшим от российского вторжения

Глава гуманитарной службы ООН считает, что украинский народ проживает "самый черный час".

Организация Объединенных Наций (ООН) подала заявку на 1,7 миллиарда долларов гуманитарной помощи для пострадавших из-за нападения Российской Федерации.

Об этом сказала глава гуманитарной службы ООН Мартин Гриффитс 1 марта.

Руководитель гуманитарной службы ООН Мартин Гриффитс считает , что украинская нация проживает "самый черный час".