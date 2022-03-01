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ООН просит 1,7 млрд долларов на помощь пострадавшим от российского вторжения

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Глава гуманитарной службы ООН считает, что украинский народ проживает "самый черный час".

Организация Объединенных Наций (ООН) подала заявку на 1,7 миллиарда долларов гуманитарной помощи для пострадавших из-за нападения Российской Федерации.

Об этом сказала глава гуманитарной службы ООН Мартин Гриффитс 1 марта.

Руководитель гуманитарной службы ООН Мартин Гриффитс считает , что украинская нация проживает "самый черный час".

"Семьи с маленькими детьми прячутся в подвалах и на станциях метро или бегут, спасая свою жизнь под устрашающие звуки взрывов и рыдания сирен. Количество пострадавших быстро растет. Это самый черный час для народа Украины. Нам нужно усилить наш ответ сейчас, чтобы защитить жизнь и достоинство рядовых украинцев. Мы должны соответствовать соболезнованиям и солидарности", — сказала она.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 6:00 28 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • В личном составе – 5710 человек, пленных – 200.
  • Уничтожены и повреждены самолеты – 29 ед;
  • вертолетов – 29 ед;
  • танков – 198;
  • ББМ – 846;
  • артиллерийских систем – 77;
  • средства ПВО – 7;
  • РСЗО – 24;
  • цистерн из ГСМ – 60;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3;
  • катера – 2 единицы;
  • автомобильной техники – 305.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

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