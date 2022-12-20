ООН уже несколько месяцев игнорирует применение в Украине иранских дронов: в МИДе ждут объяснений

Россия продолжает использовать в Украине иранские дроны. В то же время, ООН не спешит отправлять миссию для изучения этого преступления. Глава МИД Дмитрий Кулеба рассказал детали.

Украина уже несколько месяцев ожидает, что Организация Объединенных Наций направит миссию для изучения применения Россией иранских дронов. Однако ООН до сих пор не предприняла никаких шагов для этого.

Об этом рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Еще когда Россия только начала использовать иранские мопеды для террористических налетов на украинские города и гражданскую инфраструктуру, Украина и партнеры обратились в ООН с призывом направить миссию экспертов для изучения применения россией иранских дронов", — сказал Кулеба.

Министр подчеркнул, что поставки беспилотников иранского производства в РФ являются нарушением резолюции Совбеза ООН 2015 года, которая закрепляет ядерное соглашение с Ираном. Поэтому еще 14 октября Украина официально обратилась в Секретариат ООН по направлению миссии.

"Секретариат предложил две альтернативные даты в ноябре, одна из которых уже была согласована. Но секретариат ООН проинформировал о невозможности посещения Украины в эти сроки", — рассказал Кулеба.

Глава МИД Украины заявил, что генеральный секретарь и в целом Организация Объединенных Наций до сих пор не сделали ничего для направления миссии в Украину. В то же время, Россия с помощью иранских дронов продолжает уничтожать объекты критической инфраструктуры Украины и лишать людей нормальных условий жизни.

"Я понимаю, что в Нью-Йорке не так холодно, постоянно есть свет, отопление, но напомню, что то, что делает секретариат ООН сейчас, это недопустимое затягивание и попустительство безнаказанности Ирана и России за их действия. Ведь речь идет о нарушении резолюции Совбеза". и угрозу международному миру и безопасности. ООН должна объяснить причины задержки и бездействия", — подчеркнул министр.

Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба также заявил, что Украина готовит официальные шаги, чтобы доказать, что агрессор Россия незаконно находится в Совбезе ООН.

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