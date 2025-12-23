ООО "Р1 Технолоджиз": украинское технологическое мультиагентство получило отличие "Компания года"

Реклама

В 2022 году в Украине начала работать компания «Р1 Технолоджиз» , разработавшая цифровую платформу Y2P («Как Два Пальца») для страховых агентов.

Как сообщают в компании, идея создания сервиса возникла после многолетней работы с агентами и страховыми компаниями. По наблюдениям, значительная часть процессов на страховом рынке оставалась технически устаревшей: для оформления полисов агентам приходилось работать с несколькими программами, вручную переносить данные и заполнять многочисленные формы.

В Р1 Технолоджиз заявляют, что их продукт работает по принципу «единого окна» — агент получает доступ к страховым продуктам разных компаний в одном цифровом кабинете без необходимости использовать несколько платформ.

Реклама

Основатель компании Александр Родин отмечает, что платформа создавалась с акцентом на уменьшение технической рутины в работе агентов.

«Мы хотим, чтобы агент тратил свое время не на борьбу с системой, а на людей. Страхование — это о доверии, покое и заботе. Наша задача – забрать техническую рутину и дать агенту возможность быть настоящим советником клиента, сегодня Y2P – это не просто посредник между агентом и страховыми компаниями. Это полноценная технологическая экосистема , включающая высокотехнологичный кабинет страхового агента с интуитивно понятным интерфейсом, широким выбором страховых продуктов и набором инструментов для удобной работы. Для нас важно, чтобы наши партнеры чувствовали себя не пользователями системы, а частью сообщества. Мы понимаем, что их успех – это и наш успех», – объяснил Родин.

По его словам, платформа включает в себя личный кабинет страхового агента с интерфейсом для работы с различными страховыми продуктами и инструментами оформления полисов.

Компания «Р1 Технолоджиз» доказывает, что страхование может быть технологичным, удобным и современным, чтобы каждый агент почувствовал: работа со страхованием может быть простой — как два пальца.

Подробнее о компании и ее возможностях - на официальном сайтеy2p.online .