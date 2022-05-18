ОП посоветуется с военными по достройке 100-метрового Троицкого моста в Николаевской области

Троицкий мост в Николаевской области, расположенный неподалеку от города Новая Одесса на дороге Н-24 Благовещенское – Николаев, вероятно, будет завершен уже после войны.

На это указал заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко во время рабочей поездки по Николаевщине.

Объект начали возводить в рамках программы Президента Украины Владимира Зеленского «Большая стройка». Теперь по поводу судьбы этого моста существуют определенные сомнения, отметил он.

«Там оставался месяц работы. Мы будем еще общаться с военными. Потому что здесь палка в двух концах. Если мы оставим мост недостроенным, вся эта уже насыпанная подушка будет рассыпаться. Поэтому нужно решить: выделить ли средства и достроить, если военные разрешат. Или не выделять средства и пользоваться временным переездом», – сказал он.

Заместитель руководителя ОП напомнил историю Троицкого моста: до полномасштабного вторжения новое сооружение вместо старого моста, построенного в 1958 году и последний раз ремонтировавшегося 33 года назад, дорожники успели завершить на 90%. Предполагалось, что протяженность Троицкого моста достигнет 109 метров. С началом боевых действий строительство пришлось законсервировать.

Тимошенко также рассказал, что когда речь идет о строительстве не временных сооружений, а постоянных, то на данном этапе власти занимаются проектированием: «Чтобы как только придет мир в Украину, мы сразу могли восстанавливать, а не ждать проектирования, экспертизы».

Он отметил, что сейчас в большинстве случаев происходит не восстановление разрушенных инфраструктурных объектов, а реализация временных решений. Взяться за полноценное восстановление мостов и дорог мешает риск их повторной потери.

«В первые дни после деоккупации Киевской, Черниговской областей, первое задание было сделать проезды на тех участках, где мосты были разрушены. Мы последовали такой логике: как только ГСЧС разминировало территорию, военные давали добро, чтобы мы делали туда проезд, кроме нескольких участков. Мы сразу начинали отсыпать проезды, чтобы можно было проезжать. У нас немного локаций, где мы делаем постоянное решение. Мы пока не спешим с восстановлением постоянных мостов, потому что понимаем, – идет война», – рассказал заместитель руководителя ОП.

Напомним, ранее министр инфраструктуры Александр Кубраков отмечал, что в Киевской области удалось возобновить движение на всех разрушенных переправах, кроме нуждающихся в разминировании.

#БольшоеСтроительство #инфраструктура #мосты #Николаевщина #КириллТимошенко