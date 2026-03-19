Опасная чужачка: в Чернобыльской зоне зафиксировали агрессивную американскую норку

Американская норка / © Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

В Чернобыльском заповеднике зафиксировали американскую норку — хищника, который активно вытесняет местные виды и представляет угрозу для экосистемы.

Об этом сообщает Чернобыльский Радиационно-экологический биосферный заповедник.

Этот небольшой зверь отличается ловкостью, выносливостью и всеядностью. Американская норка все равно уверенно чувствует себя как в воде, так и на суше. Она охотится на рыбу, земноводных и мелких животных, постепенно вытесняя местную фауну, в том числе редкую европейскую норку.

Свои логово животное обустраивает у водоемов – под корнями деревьев или в норах других животных. Важным условием для нее является укрытие и быстрый доступ к пище.

Несмотря на небольшие размеры, этот хищник обладает эффективным способом защиты. В случае опасности норка выделяет резкий мускусный запах, отпугивающий врагов и помогающий избежать схваток.

Специалисты заповедника отмечают, что распространение американской норки может негативно влиять на биоразнообразие, ведь она является агрессивным инвазивным видом.

Ранее экологи зафиксировали в заповеднике Чернобыля беременные оленицы, которые готовятся к весеннему пополнению популяции. Весенние роды, по прогнозам специалистов, должны состояться в мае-июне, когда условия для выживания малышей будут наиболее благоприятными. Новорожденные оленята будут иметь характерную пятнистую окраску, что помогает им прятаться среди травы от хищников.

Также Чернобыльский заповедник обнародовал доказательства присутствия евразийской черты на заповедных территориях. До недавнего времени присутствие евразийской черты на украинском Полесье было окутано мифами — хищника почти никто не видел. Тем не менее, сегодня ученые Чернобыльского заповедника официально заявляют: популяция этого редкого вида в зоне отчуждения стала стабильной и активно расширяется.