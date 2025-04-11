Опасная инфекция приблизилась к границам Украины: на КПП обрабатывают машины

На границе обрабатывают машины / © УНИАН

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В Черновицкой области принимаются дополнительные меры для предотвращения проникновения ящура на территорию Украины. Это связано с выявлением случаев заболевания в соседней стране.

Об этом сообщила Госпродпотребслужба.

Специалисты и ветеринарные врачи проводят регулярные осмотры уязвимых к вирусу животных в 10-километровой пограничной зоне. Пока больных особей не выявлено, однако мониторинг продолжается.

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«В связи с тем, что возбудитель ящура уже вплотную приблизился к границам нашей страны и все мы должны не наблюдать, а действовать, чтобы исключить попадание этого заболевания в Украину, именно поэтому проводится дезинфекция автотранспорта на контрольно-пропускных пунктах», — говорится в сообщении.

Ящур быстро поражает парнокопытных животных, что может привести к массовым смертям поголовья и экономическим потерям.

Напомним, ранее в Венгрии предположили, что массовые случаи заболевания ящуром в стране могли произойти в результате «биологической атаки».