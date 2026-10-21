Опасная колбаса из Польши может попасть в магазины Украины: что обнаружили в продукте

Колбаса / © pixabay.com

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В трех видах польской салями Bell Polska обнаружили опасную бактерию, которая может вызвать тяжелую инфекцию.

Об этом сообщила Главная санитарная инспекция Польши (GIS).

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Бактерия Listeria monocytogenes была обнаружена во время лабораторной проверки образцов одного из продуктов.

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Изъятию подлежит продукция весом 250 граммов с номером партии 11061:

Salami musli (срок годности — до 3 января 2027 года);

Salami z pieprzem (срок годности — до 1 января 2027 года);

Salami meksykańskie (срок годности — до 1 января 2027 года).

Производитель под контролем польских служб уже убирает колбасу из магазинов. Покупателей просят внимательно проверять упаковки — салями из этой партии есть нельзя. Если после нее появились симптомы болезни, следует немедленно обратиться к врачу.

Зараженная колбаса из Польши. / © Фото из открытых источников

Выявленная бактерия является возбудителем листериоза — инфекции, которая представляет особую опасность для беременных женщин, пожилых людей и лиц с ослабленным иммунитетом.

Поскольку товары этого производителя реализуются и в некоторых украинских супермаркетах, проверять маркировку салями советуют не только покупателям в Польше, но и потребителям в Украине.

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Напомним, качественная колбаса — это, прежде всего, продукт с четким и понятным составом, в котором мясное сырье занимает должное место.

Раньше мы писали, как выросли цены на социально важные продукты в Украине за время войны: некоторые — вдвое.

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