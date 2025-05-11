Опасная погода: метеорологи предупредили о заморозках и не только (карта)

Погода 12 мая

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В Украине ожидают заморозки, в частности, в западных и Житомирской областях. Метеорологи сделали предупреждение об опасных и стихийных явлениях по стране в понедельник, 12 мая.

Об этом говорится в сообщении Украинского гидрометеорологического центра.

Погода 12 мая: заморозки нанесут ущерб урожаю

Ночью 12 мая в западных, северных и Винницких областях на поверхности почвы будут заморозки 0-3°, предупреждают синоптики.

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Карта на 12 мая от Украинского гидрометеорологического центра

«И уровень опасности, желтый. В западной и Житомирской областях в воздухе заморозки 0-3°. II уровень опасности, оранжевый», — сообщили специалисты.

Заморозки опасны для будущего урожая фруктов. Ведь они будут причинять вред цветущим плодовым деревьям.

Напомним, ранее речь шла о том, что на Украину движется торнадо. Специалисты сообщили. когда будет смерч.

На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: СРОЧНО! НОВАЯ ОПАСНОСТЬ! НА УКРАИНУ СУНЕТ ТОРНАДО!

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