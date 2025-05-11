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Опасная погода: метеорологи предупредили о заморозках и не только (карта)
Синоптики отметили на карте украинские области, где будут наблюдаться опасные погодные условия.
В Украине ожидают заморозки, в частности, в западных и Житомирской областях. Метеорологи сделали предупреждение об опасных и стихийных явлениях по стране в понедельник, 12 мая.
Об этом говорится в сообщении Украинского гидрометеорологического центра.
Погода 12 мая: заморозки нанесут ущерб урожаю
Ночью 12 мая в западных, северных и Винницких областях на поверхности почвы будут заморозки 0-3°, предупреждают синоптики.
«И уровень опасности, желтый. В западной и Житомирской областях в воздухе заморозки 0-3°. II уровень опасности, оранжевый», — сообщили специалисты.
Заморозки опасны для будущего урожая фруктов. Ведь они будут причинять вред цветущим плодовым деревьям.
Напомним, ранее речь шла о том, что на Украину движется торнадо. Специалисты сообщили. когда будет смерч.
На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: СРОЧНО! НОВАЯ ОПАСНОСТЬ! НА УКРАИНУ СУНЕТ ТОРНАДО!
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