Опасная попутка: во Львовской области девушка выпрыгнула на ходу из авто, где ее пытались ограбить

Опасная попутка: во Львовской области девушка выпрыгнула на ходу из авто, где ее пытались ограбить

Полиция задержала грабителей.

Во Львовской области 20-летняя девушка стала жертвой ограбления. Она села в попутку, чтобы доехать из Ивано-Франковска во Львовскую область.

Об этом говорится в сюжете ТСН.Ранок.

20-летняя девушка добиралась из Ивано-Франковска во Львовскую область. Вместо маршрутки остановила автомобиль, который двигался в том же направлении.

Водитель согласился подвезти девушку за умеренную плату. Преодолев большую часть пути, пассажир автомобиля, который сидел на переднем сиденье, внезапно направил на девушку пистолет и потребовал отдать деньги и мобильный телефон.

Девушка же открыла дверцу и на ходу выпрыгнула из машины. А вот автомобиль развернулся и поехал обратно.

Это все собственными глазами увидел прохожий, он успокоил перепуганную девушку и вызвал полицию. Злоумышленников задержали, за разбой им грозит до 10 лет заключения.

"Несмотря на то, что злоумышленники пытались убежать, после преследования" Фольксваген "был задержан. Задержанными оказались жители Ивано-Франковской области в возрасте 17 и 22 года. Младший из них уже был ранее судим", — рассказала пресс-секретарь полиции Львовщины Светлана Добровольская.

Напомним, что в Киеве на Подоле трое мужчин и женщина грабили прохожих. Двое заявителей обратились в полицию и сообщили, что у одного похитили телефон, в другой- что его избили и сорвали цепочку с шеи.

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