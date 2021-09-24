Опасная попутка: во Львовской области девушка выпрыгнула на ходу из авто, где ее пытались ограбить

Полиция задержала грабителей.
Во Львовской области 20-летняя девушка стала жертвой ограбления. Она села в попутку, чтобы доехать из Ивано-Франковска во Львовскую область.
Об этом говорится в сюжете ТСН.Ранок.
20-летняя девушка добиралась из Ивано-Франковска во Львовскую область. Вместо маршрутки остановила автомобиль, который двигался в том же направлении.
Водитель согласился подвезти девушку за умеренную плату. Преодолев большую часть пути, пассажир автомобиля, который сидел на переднем сиденье, внезапно направил на девушку пистолет и потребовал отдать деньги и мобильный телефон.
Девушка же открыла дверцу и на ходу выпрыгнула из машины. А вот автомобиль развернулся и поехал обратно.
Это все собственными глазами увидел прохожий, он успокоил перепуганную девушку и вызвал полицию. Злоумышленников задержали, за разбой им грозит до 10 лет заключения.
"Несмотря на то, что злоумышленники пытались убежать, после преследования" Фольксваген "был задержан. Задержанными оказались жители Ивано-Франковской области в возрасте 17 и 22 года. Младший из них уже был ранее судим", — рассказала пресс-секретарь полиции Львовщины Светлана Добровольская.
Напомним, что в Киеве на Подоле трое мужчин и женщина грабили прохожих. Двое заявителей обратились в полицию и сообщили, что у одного похитили телефон, в другой- что его избили и сорвали цепочку с шеи.