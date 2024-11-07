"Опасная риторика": Зеленский резко высказался о призывах касательно прекращения огня

Риторика относительно прекращения огня, которая очень опасна. Она раздается и от некоторых европейских лидеров, Бразилии, Кита и России.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в рамках пресс-конференции по итогам участия в саммите Европейского политического сообщества.

"Есть очень опасная риторика. Мы понимаем, какие лидеры ее внедряют и поднимают. "Сначала прекращение огня, а потом мы посмотрим". Очень страшный вызов для всех наших граждан. Кто такие "вы"? Ваши дети умирают? Разрушаются ваши дома? О что язык?", — риторически подчеркнул украинский лидер.

Должен быть четкий план

Прекращение огня у нас было в 2014 году, когда Россия оккупировала наш Крым и часть Донбасса. Это закончилось подготовкой к полномасштабному вторжению.

"Это говорит о том, что прекращение огня, когда нет гарантий безопасности для Украины, это подготовка к продолжению оккупации Украины, разрушению нашей независимости и суверенитета. Это называется "диванные эксперты", — утверждает глава государства.

Как акцентировал Зеленский, эта опасная риторика раздается от некоторых лидеров в Европе, от Бразилии, от Китая и, конечно, от Российской Федерации. И все ясно понимают, что это прекрасная модель для последней.

"Сначала прекращение огня, а потом другое. Надо четко понимать: "А что такое другое?" У нас было прекращение огня, а потом был обмен пленных. Я хочу напомнить: люди в тюрьмах 10 лет", — эмоционально выразился президент.

В декабре 2019, когда Зеленский стал президентом, с Путиным договаривались об обмене "всех на всех". Впрочем, удалось обменяли 130 человек, отнюдь не "всех на всех".

"10 лет. Поэтому нельзя просто сказать: "А потом мы посмотрим"! Безусловно, это непрофессионально. И самое страшное — безответственно. Должен быть четкий план", — заверил главнокомандующий.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия начала войну из-за стремления к глобальной власти, как это было когда-то при советском или имперском правлении. Речь идет не о территориях.

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