"Опасная риторика": Зеленский резко высказался о призывах касательно прекращения огня

Эта модель прежде всего выгодна государству-агрессору.
Риторика относительно прекращения огня, которая очень опасна. Она раздается и от некоторых европейских лидеров, Бразилии, Кита и России.
Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в рамках пресс-конференции по итогам участия в саммите Европейского политического сообщества.
"Есть очень опасная риторика. Мы понимаем, какие лидеры ее внедряют и поднимают. "Сначала прекращение огня, а потом мы посмотрим". Очень страшный вызов для всех наших граждан. Кто такие "вы"? Ваши дети умирают? Разрушаются ваши дома? О что язык?", — риторически подчеркнул украинский лидер.
Должен быть четкий план
Прекращение огня у нас было в 2014 году, когда Россия оккупировала наш Крым и часть Донбасса. Это закончилось подготовкой к полномасштабному вторжению.
"Это говорит о том, что прекращение огня, когда нет гарантий безопасности для Украины, это подготовка к продолжению оккупации Украины, разрушению нашей независимости и суверенитета. Это называется "диванные эксперты", — утверждает глава государства.
Как акцентировал Зеленский, эта опасная риторика раздается от некоторых лидеров в Европе, от Бразилии, от Китая и, конечно, от Российской Федерации. И все ясно понимают, что это прекрасная модель для последней.
"Сначала прекращение огня, а потом другое. Надо четко понимать: "А что такое другое?" У нас было прекращение огня, а потом был обмен пленных. Я хочу напомнить: люди в тюрьмах 10 лет", — эмоционально выразился президент.
В декабре 2019, когда Зеленский стал президентом, с Путиным договаривались об обмене "всех на всех". Впрочем, удалось обменяли 130 человек, отнюдь не "всех на всех".
"10 лет. Поэтому нельзя просто сказать: "А потом мы посмотрим"! Безусловно, это непрофессионально. И самое страшное — безответственно. Должен быть четкий план", — заверил главнокомандующий.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия начала войну из-за стремления к глобальной власти, как это было когда-то при советском или имперском правлении. Речь идет не о территориях.
Читайте также: