Опасная ситуация на Днепропетровщине: враг воспользовался густым туманом для высадки десанта

Россияне взорвали десант на Днепропетровщине / © Associated Press

Российские оккупационные войска воспользовались погодными условиями для совершения прорыва и высадки десанта в одном из направлений на Днепропетровщине. Это позволило врагу продвинуться и продолжать накапливать силы в этом районе.

Об этом сообщил военный Станислав Бунятов с позывным «Османом» в своем Telegram-канале «Говорят Снайпер».

Военный уточнил, что речь идет о селе Новопавловка Синельниковского района Днепропетровской области. Этот населенный пункт расположен в прифронтовой зоне и фактически граничит с Донецкой областью.

«Воспользовавшись погодными условиями смогли совершить прорыв на БМП к проискам населенного пункта и взорвать там десант», — отметил Бунятов.

"Осман" подчеркнул, что ключевым фактором, который помог врагу, стал густой туман в этом районе.

По информации военного, российские войска продолжают накапливаться, что свидетельствует об их дальнейших намерениях по продвижению на этом отрезке фронта.

Напомним, с наступлением туманов и сложных погодных условий на Лиманском направлении наблюдается постепенный рост активности российских войск . Также растет угроза для логистики, ведь там вражеские дроны контролируют маршруты снабжения.