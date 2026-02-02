"Опасная" вода после отключений света: что сделать, чтобы уберечься

Замерзшая вода

В Украине из-за длительного пребывания воды в трубах, душевых или бойлерах в ней могут размножаться вредные бактерии. Это создает риск для здоровья жителей.

Об этом сообщают UNICEF Ukraine и Министерство развития общин и территорий Украины в Facebook.

Специалисты советуют выполнить простые шаги, чтобы восстановить безопасную воду в домах.

Дайте воде стечь с труб

Откройте холодную воду на 2-3 минуты, а затем горячую, чтобы восстановить поток чистой воды в системе.

Промойте душ и унитаз

Слейте застоявшуюся воду из душевой лейки и бачка унитаза. Это помогает быстрее обновить воду в трубах.

Проверьте воду на чистоту

Если вода имеет необычный цвет, запах или давление отличается от привычного, промойте систему еще несколько минут.

Если вода остается непригодной после этих действий, обязательно обратитесь в водоканал для проверки и консультации.

