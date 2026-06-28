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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
1437
Время на прочтение
1 мин

Опасная жара накрыла Украину: ужарит до +38— какие области окажутся под наибольшим ударом (карта)

Жарче всего будет в южных и западных областях — 35–38°.

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Фото автора: Катерина Кузнецова Катерина Кузнецова
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Погода в Украине

Погода в Украине / © Pixabay

Экстремальная жара, накрывшая Украину, пока не отступает. В воскресенье, 28 июня, ожидается +38 градусов.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

«Небольшая облачность. В восточных, Днепропетровской, днем и в Запорожской, Херсонской областях и Крыму небольшой кратковременный дождь, местами гроза; на остальной территории без осадков. Ветер преимущественно северо-западный, 5–10 м/с», — говорится в сообщении.

Жарче всего будет в южных и западных областях, а прохладнее — в восточных. Температура ночью 16–21°; днем 29–34°; в западных, Житомирской, Винницкой и Одесской областях сильная жара 35-38 °; на востоке страны 23-28 °.

/ © Укргидрометцентр

© Укргидрометцентр

Погода в Киеве и области на 28 июня

По данным синоптиков, в Киеве и области 28 июня будет жарить до +32–34°. Также ожидается небольшая облачность. Без осадков

«Ветер северо-западный, 5–10 м/с. Температура по области ночью 16-21 °, днем 29-34 °. В Киеве ночью 19–21°, днем 30–32°, отметили в Укргидрометцентре.

Напомним, аномальная жара охватила Европу. В Германии, Италии, Испании и Франции температура воздуха превысила +40 °C.

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Дата публикации
Количество просмотров
1437
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