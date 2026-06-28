Опасная жара накрыла Украину: ужарит до +38— какие области окажутся под наибольшим ударом (карта)

Погода в Украине / © Pixabay

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Экстремальная жара, накрывшая Украину, пока не отступает. В воскресенье, 28 июня, ожидается +38 градусов.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

«Небольшая облачность. В восточных, Днепропетровской, днем и в Запорожской, Херсонской областях и Крыму небольшой кратковременный дождь, местами гроза; на остальной территории без осадков. Ветер преимущественно северо-западный, 5–10 м/с», — говорится в сообщении.

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Жарче всего будет в южных и западных областях, а прохладнее — в восточных. Температура ночью 16–21°; днем 29–34°; в западных, Житомирской, Винницкой и Одесской областях сильная жара 35-38 °; на востоке страны 23-28 °.

© Укргидрометцентр

Погода в Киеве и области на 28 июня

По данным синоптиков, в Киеве и области 28 июня будет жарить до +32–34°. Также ожидается небольшая облачность. Без осадков

«Ветер северо-западный, 5–10 м/с. Температура по области ночью 16-21 °, днем 29-34 °. В Киеве ночью 19–21°, днем 30–32°, отметили в Укргидрометцентре.

Напомним, аномальная жара охватила Европу. В Германии, Италии, Испании и Франции температура воздуха превысила +40 °C.

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