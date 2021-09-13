Опаснее медуз: в Азовском море размножается вредный хищник

Ученых Приазовского национального парка больше нашествия медуз пугает активное размножение хищного черевоного моллюска — рапана.

Этим летом отдыхающие страдали от нашествия медуз в Азовском море. Впрочем, эти животные не так опасны, как рапаны, популяция которых выросла в разы и они наносят ущерб более чем медузы.

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Об этом сообщает "Районка".

Ученых Приазовского национального парка более нашествия медуз пугает активное размножение хищного черевоного моллюска — рапана. Как рассказывает директор нацпарка Дмитрий Воловик, именно хищные рапаны больше вредят Азовскому морю.

На территории их проживания исчезают их естественные враги. Так, через размножения рапанов, сокращается количество мидий, которых поедают хищные моллюски.

"Медуз видят все, а рапаны на глубине, и их не видно. Они увеличиваются такими же объемами, как медуза, и питаются скафаркою (ракушка), мидиями. Это хищник. Их у нас очень много. И в качестве угрозы для биоты лично я вижу рапана, а не медузу. Медузы уходят и приходят. На зиму вымерзают. а рапаны зимуют. и, думаю, что через несколько лет Азовское море столкнется именно с проблемой их нашествия, если не развить промышленный вылов", — отметил Дмитрий Воловик.

Напомним, что в Кирилловке подвели итоги нынешнего курортного сезона. Администрация города и владельцы баз отдыха остались им недовольны и назвали его провальным.

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