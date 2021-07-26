Опасное мороженое в Харькове: супермаркет объяснил причины скандала и сообщил об утилизации продукта

Опасное мороженое в Харькове: супермаркет объяснил причины скандала и сообщил об утилизации продукта

Производитель мороженого из Франции отозвал партию своего продукта.

Опасное мороженое, в котором Госпродспоживслужба в Харькове, нашла ядовитые вещества, сняли с продажи и утилизировали.

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Об этом сообщили в пресс-службе "МЕТРО Кеш энд Керри Украина"

Как отмечается, превышение допустимых норм этиленоксида обнаружили в одном из компонентов мороженого ТМ Snickers, Bounty и Twix, которое изготавливается во Франции. Поэтому сеть супермаркетов во всех своих магазинах изъял мороженое из продаж и утилизирувала. Также заблокированы дальнейшие поставки этого мороженого.

В "Метро", где продавали мороженое отметили, что в Украине отсутствуют законодательно установленные нормы по уровню допустимости этиленоксида в мороженом.

"Однако, поскольку в стране происхождения мороженого — Франции — производство продуктов регулируется законодательством ЕС, и определен допустимый уровень включения этиленоксида в продукцию, а производителем были обнаружены отклонения в одном из компонентов (пищевая добавка), входящих в состав этого мороженого, то последнее было принято решение об отзыве этой партии мороженого с продажи", — говорится в сообщении.

Напомним, в Харькове в одном из супермаркетов города продавали мороженое, в котором обнаружили етиленоксид — опасный яд, который используют для стерилизации медицинских инструментов.

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