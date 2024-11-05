Опасное пиво: Госпродслужба предостерегает украинцев от употребления рождественского напитка

Госпродпотребслужба предостерегает от употребления темного пива определенной марки.

Об этом говорится в сообщении Госпродпотребслужбы в социальных сетях.

В частности, согласно статье 20 Закона Украины "Об основных принципах и требованиях к безопасности и качеству пищевых продуктов" ЧАО "Карлсберг Украина" сообщило Госпродпотребслужбу о решении об отзыве с рынка партии пива темного пастеризованного "Львовское Рождественское" в стеклянных бутылках объемом единицы продукции 0,5 л по номеру партии, совпадающей с датой производства 03.10.24.

Предметом отзыва стала продукция лимитированной партии в стеклянной таре от поставщика, в которой в ходе внутренней системы инспектирования компанией был обнаружен дефект стеклянной спайки между сторонами бутылки. Несмотря на то, что при контрольных проверках в партии готовой продукции этого дефекта обнаружено не было, компания считает необходимым изъять из продаж продукты в указанной упаковке.

Компания информирует потребителей об этом решении и просит потребителей при обнаружении продукта с датой производства.

Напомним, что ранее мы писали о том, что дом пары забаррикадировали 2000 ящиками с пивом.

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