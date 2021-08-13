Опасное селфи: вблизи Харькова 16-летнюю девушку ударило током на крыше поезда

Девушка вскарабкалась на крышу вагона, чтобы сделать эффектную фотографию для соцсетей.

У Харькова 16-летняя девушка попала в больницу после попытки сделать селфи на крыше вагона товарного поезда. Ребенка ударило током.

Об этом сообщает полиция Харьковской области.

Инцидент произошел на железнодорожной станции Купянск-Узловой. Подросток вскарабкалась на крышу вагона, чтобы сделать эффектную фотографию для соцсетей.

"При попытке сфотографироваться девушку ударило током, в результате чего ее отбросило на рельсы", — говорится в сообщении.

С ожогами конечностей несовершеннолетнюю госпитализированы в больницу в Харькове. Состояние ее здоровья медики оценивают как стабильное.

Напомним, что в Житомирской области 13-летнего подростка ударило током на железнодорожном мосту. Парень получил тяжелые ожоги и травмы.

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