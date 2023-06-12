Опасность на Николаевщине после подрыва ГЭС: Ким заявил о заражении воды и о помощи

Ким призвал не купаться в местных реках и не искать "сокровища" там, где вода отошла.

В результате подрыва Каховской ГЭС в Николаевской области пострадал 541 дом и почти 1000 жителей – они получат помощь от государства. Местные власти призвали не купаться в водоемах и не гулять там, где вода отступила.

Об этом глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил в видеообращении 12 июня.

Помощь пострадавшим в Николаевской области

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"Вчера премьер-министр проводил внеочередное совещание и одно из решений, которое правительство приняло – что будет обязательно помощь на уровне и государства, и местной власти всем людям, пострадавшим из-за теракта на Каховской ГЭС. У нас это – 541 дом и около тысячи человек. Сейчас мы инвентаризируем это все, чтобы мы могли помочь", – рассказал Ким.

В Николаевской области запрещено купаться

Он также заявил о заражении воды в реках Ингулец и Южный Буг. Купаться там категорически нельзя.

"Мы ежедневно делаем заборы воды для анализа качества. Все хорошо, но в некоторых регионах – это касается Ингульца и Южного Буга – существенные превышения кишечной… То есть купаться нельзя точно там. Сейчас готовится запрет купаться. И продавать рыбу уже нельзя", – отметил глава ОВА.

Он призвал жителей области не купаться в водоемах, в то же время обратил внимание, что вода из кранов в домах людей обрабатывается хлоркой и другими реагентами.

"Когда ситуация улучшится, я об этом скажу", – пообещал Ким.

Минная опасность

Он также предупредил жителей Николаевской области об опасности подрыва на минах на территориях, с которых отступила вода.

"Третье – не ходите там, где отступила вода. Вода уже на полтора метра отступила на Снегиревщине. Через неделю должна вернуться к уровню, который был до теракта. Не ходите там. Не ищите там ни железо, ни сокровища и тому подобное, потому что там можете найти мины. Потому что заминировано было много и оно там все где-то плавает, и могут быть на берегу и боеприпасы, и все что угодно. И не пускайте детей", – призвал глава области.

Опасность на юге после подрыва Каховской ГЭС

Заметим, что в то же время и в Минздраве посоветовали жителям пяти пострадавших от подрыва Каховской ГЭС областей не купаться в водоемах, не употреблять оттуда воду, не поить ею животных и не ловить рыбу. Речь идет о Херсонской, Николаевской, Запорожской, Днепропетровской и Одесской областях.

В ОК "Юг" предупредили о взрывоопасных предметах, которые после подрыва Каховской ГЭС прибивает к побережью Черного моря вместе с мусором. Речь идет о якорных минах и особо опасных минах-"лепестках".

Помощь жителям юга Украины

Как сообщил 10 июня президент Владимир Зеленский, со свободных территорий Херсонщины и Николаевщины было эвакуировано уже более 3000 человек.

Накануне в правительстве сообщили о выделении почти 2,5 млрд грн на несколько инициатив по возобновлению водоснабжения, чтобы крупные города юга не остались без питьевой воды в результате подрыва Каховской ГЭС.

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