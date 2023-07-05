Опасность на ЗАЭС: какая ситуация с радиационным фоном

Что происходит с радиационным фоном в Украине.

По состоянию на утро 5 июля радиационный фон в Украине находится в пределах нормы.

Об этом сообщает пресс-служба МВД со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.

Так, в 30 км в зоне вокруг РАЭС, ХАЭС, ЗАЭС, ЮУАЭС и территориях, загрязненных в результате Чернобыльской катастрофы (кроме зоны отчуждения ЧАЭС), зарегистрированные показатели находятся в пределах среднемесячных величин.

"Это свидетельствует об отсутствии новых аварийных ситуаций на ядерно опасных объектах Украины и об отсутствии трансграничного перенесения через территорию Украины радиоактивно загрязненных воздушных масс, способных изменить естественный радиационный фон", — говорится в сообщении.

Напомним, в "Энергоатоме" рассказали, какая ситуация на Запорожской АЭС на утро 5 июля.

Читайте также: