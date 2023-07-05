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Опасность на ЗАЭС: какая ситуация с радиационным фоном

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
1912
Время на прочтение
1 мин
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Опасность на ЗАЭС: какая ситуация с радиационным фоном

Какая обстановка с радиационным фоном в Украине 5 июля. / Фото: Игорь Клименко

Что происходит с радиационным фоном в Украине.

По состоянию на утро 5 июля радиационный фон в Украине находится в пределах нормы.

Об этом сообщает пресс-служба МВД со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.

Так, в 30 км в зоне вокруг РАЭС, ХАЭС, ЗАЭС, ЮУАЭС и территориях, загрязненных в результате Чернобыльской катастрофы (кроме зоны отчуждения ЧАЭС), зарегистрированные показатели находятся в пределах среднемесячных величин.

"Это свидетельствует об отсутствии новых аварийных ситуаций на ядерно опасных объектах Украины и об отсутствии трансграничного перенесения через территорию Украины радиоактивно загрязненных воздушных масс, способных изменить естественный радиационный фон", — говорится в сообщении.

Напомним, в "Энергоатоме" рассказали, какая ситуация на Запорожской АЭС на утро 5 июля.

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Дата публикации
Просмотры
1912
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