- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 115
- Время на прочтение
- 2 мин
Опасность надвигается на часть Украины: синоптики забили тревогу и показали, какие регионы она затронет (карта)
В большинстве регионов Украины 23 июля ожидается умеренно тёплая погода, однако в нескольких областях пройдут сильные ливни и шквалы.
В четверг, 23 июля, в Украине ожидается относительно прохладная и переменчивая погода с кратковременными дождями и грозами в нескольких регионах.
Украинская синоптик Наталья Диденко сообщает, что в этот день в стране максимальная температура воздуха составит до +20…+25 градусов, а на востоке и юго-востоке воздух прогреется до +25–+28 градусов.
«Дожди пройдут в западных областях, за исключением Тернопольской и Хмельницкой областей, а также в восточных областях, включая Запорожскую область и Крым. В ближайшую ночь в Одесской области ожидаются ливни и грозы, днём погода улучшится.На остальной территории Украины значительные осадки маловероятны», — прогнозирует Диденко.
По прогнозу метеоролога Игоря Кибальчича, 23 июля ночью грозовые дожди будут идти на Левобережье, а днём распространятся также на северо-западные области.
Как отмечает синоптик, наиболее интенсивные осадки вероятны на северо-востоке страны. Ветер будет западным и северо-западным и будет дуть со скоростью 5–12 м/с. Температура воздуха днем составит от +21 до +26 градусов тепла, а на крайнем юге воздух прогреется до +28 градусов тепла.
В Украинском гидрометцентре прогнозируют 23 июля переменную облачность. Прохладный воздух с северо-запада принесет прохладную ночь и теплый день, хотя на юге и востоке температура будет выше.
Атмосферный фронт принесет в южную часть умеренные, а в Одесскую область и в Крым — сильные дожди с грозами. Днем местами кратковременные осадки с грозами следует ожидать и в западных областях. На остальной территории будет преобладать погода без осадков. Ветер будет северо-западным, в западных регионах — юго-западным, 5–10 м/с.
По прогнозу синоптиков, днём температура воздуха поднимется до +21…+26 градусов тепла, на востоке — до +29 градусов тепла. В Карпатах будет значительно прохладнее — от +12 до +17 градусов тепла.
В то же время синоптики предупреждают об опасных явлениях: в течение 23 июля в Одесской области, а также днём 23 июля в Крыму ожидаются сильные дожди, грозы и шквалы со скоростью 15–20 м/с. В регионах объявлен первый уровень опасности — желтый.
Ранее синоптики рассказали, какая погода ожидается в крупных украинских городах 23 июля.
Читайте также:
Гороскоп на 23 июля для всех знаков зодиака: день, когда можно начинать новое важное дело
Какому знаку зодиака повезет 23 июля: кого ждет значительный приток денег
Украину накроет страшная непогода: где синоптики объявили об опасности
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.