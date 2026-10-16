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Опасность не миновала: после массированной атаки России в небе остались десятки дронов
Силы украинской ПВО сбили или нейтрализовали 253 беспилотника, в том числе 49 реактивных, а также девять ракет «Бандероль».
В течение дня 16 октября российские войска нанесли удар по Украине с помощью 315 ударных беспилотников различных типов, в том числе реактивных, а также 15 ракет S-8000 «Бандероль/Дань-Т». Украинская противовоздушная оборона уничтожила или подавила большинство воздушных целей.
Об этом сообщили Воздушные силы Вооруженных сил Украины.
«В течение дня 16 октября (с 7:00 до 19:00) противник нанес удары по Украине 315 ударными БПЛА (78 из них — реактивные), „Гербера“ и дронами других типов, а также 15 S-8000 „Бандероль/Дань-Т“, — говорится в официальном сообщении.
По предварительным данным, в течение указанного периода украинские защитники воздушного пространства сбили или нейтрализовали 253 беспилотника, в том числе 49 реактивных, а также девять ракет S-8000 «Бандероль/Дань-Т».
В то же время по состоянию на 19:00 в воздушном пространстве Украины оставалось около 35 ударных беспилотников.
Военно-воздушные силы призвали граждан не игнорировать сигналы воздушной тревоги и соблюдать правила безопасности.
Напомним, с утра 16 октября Россия наносит удары по Украине с помощью реактивных беспилотников, в частности по западным областям. Взрывы прогремели во Львове, Ровно, Луцке и Хмельницком.
На окраине Львова во время воздушной тревоги силы ПВО сбили три вражеских реактивных беспилотника.