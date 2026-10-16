Опасность не миновала: после массированной атаки России в небе остались десятки дронов

Воздушная атака России / © tsn.ua

Реклама

В течение дня 16 октября российские войска нанесли удар по Украине с помощью 315 ударных беспилотников различных типов, в том числе реактивных, а также 15 ракет S-8000 «Бандероль/Дань-Т». Украинская противовоздушная оборона уничтожила или подавила большинство воздушных целей.

Об этом сообщили Воздушные силы Вооруженных сил Украины.

Реклама

«В течение дня 16 октября (с 7:00 до 19:00) противник нанес удары по Украине 315 ударными БПЛА (78 из них — реактивные), „Гербера“ и дронами других типов, а также 15 S-8000 „Бандероль/Дань-Т“, — говорится в официальном сообщении.

Реклама

По предварительным данным, в течение указанного периода украинские защитники воздушного пространства сбили или нейтрализовали 253 беспилотника, в том числе 49 реактивных, а также девять ракет S-8000 «Бандероль/Дань-Т».

В то же время по состоянию на 19:00 в воздушном пространстве Украины оставалось около 35 ударных беспилотников.

Военно-воздушные силы призвали граждан не игнорировать сигналы воздушной тревоги и соблюдать правила безопасности.

Напомним, с утра 16 октября Россия наносит удары по Украине с помощью реактивных беспилотников, в частности по западным областям. Взрывы прогремели во Львове, Ровно, Луцке и Хмельницком.

Реклама

На окраине Львова во время воздушной тревоги силы ПВО сбили три вражеских реактивных беспилотника.

Новости партнеров

Новости партнеров