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Опасность ракетных ударов: школам советуют изменить порядок действий 1 сентября
Образовательная омбудсмен Надежда Лещик призвала школы отказаться от массовых линеек 1 сентября ради безопасности детей и сосредоточиться на проверке укрытий и проведении инструктажей безопасности.
Школьные линейки и другие массовые торжества 1 сентября могут создать дополнительную опасность для детей из-за угрозы российских ударов. Образовательная омбудсмен Надежда Лещик призвала руководителей учебных заведений отказаться от традиционных массовых собраний в начале учебного года.
Об этом Надежда Лещик написала в Facebook.
Отказ от массовых торжеств
Омбудсмен подчеркнула, что при нынешней ситуации безопасности массовые мероприятия в школах представляют опасность не только 1 сентября, но и на протяжении всего образовательного процесса.
«Массовые скопления людей создают дополнительные риски, ведь в случае объявления сигнала „Воздушная тревога“ обеспечить скорую и безопасную эвакуацию большого количества детей на открытой территории крайне сложно», — подчеркнула она.
Лещик призвала руководителей школ отказаться от массовых торжеств и выбрать для начала учебного года форматы, минимизирующие риски для детей, педагогов и родителей.
Вместо торжеств — проверка укрытий
Перед началом учебного года Лещик советует школам сосредоточиться, прежде всего, на инструктажах по безопасности и проверке готовности укрытий. Особое внимание она призвала уделить психологической поддержке учащихся.
«Безопасность ребенка — это общая ответственность. Давайте сделаем так, чтобы 1 сентября запомнился ученикам и родителям безопасностью, заботой, спокойствием и уверенностью в защите», — отметила образовательная омбудсмен.
Напомним, учительница объяснила, что должен уметь первоклассник перед 1 сентября.