Опасную для национальной безопасности систему автоматической фильтрации обжалуют в судах

С момента обнародования этого Распоряжения ИнАУ предлагала срочно изменить систему фильтрации. Согласно экспертизе, проведенной специалистами Ассоциации, централизованная автоматическая система имеет стратегические технологические уязвимости, которые ставят под угрозу весь сегмент украинского интернета и создают угрозы национальной безопасности. В военное время такие уязвимости позволяют существенно заблокировать доступ к интернету в зоне .ua. Транзитный сервер СНБО, на который передается информация, дублирует функции и снижает уровень защиты системы.

По мнению специалистов ИнАУ, вместо автоматической системы должна быть создана альтернативная система блокировки фишинговых сайтов с возможностью для каждого провайдера просматривать перечень сайтов для блокировки на случай ошибки. Соответствующие предложения и замечания ИнАУ передали на рассмотрение СНБО и государственных органов. В настоящее время в СНБО рассматривают предложения ИнАУ относительно изменений в Регламент работы системы фильтрации фишинговых доменов, необходимых для исключения причинения вреда информационной безопасности Украины системой фильтрации фишинговых доменов, исключения незаконного сбора и использования персональных данных пользователей и снижения рисков внесудебного блокирования сайтов, которые не являются фишинговыми.

Если замечания не будут учтены, ИнАУ поддержит судебные тяжбы против автоматической системы фильтрации.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.