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- Украина
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Опасную находку под Одессой пришлось срочно взорвать: ВМС показали видео
Благодаря профессиональным действиям моряков удалось предотвратить возможную трагедию и обеспечить безопасность гражданского населения.
В море недалеко от Одессы украинские военные моряки обнаружили дрейфующую мину, которая представляла реальную угрозу для судоходства и жизни людей.
Об этом сообщили Военно-морские силы ВСУ, опубликовав видео обезвреживания взрывоопасного предмета.
«В акватории Чёрного моря вблизи города Одессы была обнаружена дрейфующая корабельная противодесантная мина, представлявшая реальную угрозу для судоходства и жизни людей», — отметили в ВМС.
После обнаружения опасный боеприпас оперативно доставили в безопасную зону, где его уничтожили путем контролируемого подрыва.
«Военнослужащие Военно-морских сил Вооруженных сил Украины оперативно обнаружили взрывоопасный предмет, доставили его в безопасную зону и уничтожили путем контролируемого подрыва», — говорится в сообщении.
В ВМС подчеркнули, что благодаря профессиональным действиям моряков удалось предотвратить возможную трагедию и обеспечить безопасность гражданского населения.
Кроме того, гражданам напомнили о необходимости отдыхать только на официально открытых пляжах и строго соблюдать требования безопасности, обращая внимание на сообщения и распоряжения местных властей.
Напомним, в воскресенье, 19 июля, власти Одесской области предупредили о высокой вероятности ракетного удара и призвали жителей не игнорировать сигналы воздушной тревоги.