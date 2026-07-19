Опасную находку под Одессой пришлось срочно взорвать: ВМС показали видео

Взрыв корабельной мины / © скриншот с видео

Реклама

В море недалеко от Одессы украинские военные моряки обнаружили дрейфующую мину, которая представляла реальную угрозу для судоходства и жизни людей.

Об этом сообщили Военно-морские силы ВСУ, опубликовав видео обезвреживания взрывоопасного предмета.

«В акватории Чёрного моря вблизи города Одессы была обнаружена дрейфующая корабельная противодесантная мина, представлявшая реальную угрозу для судоходства и жизни людей», — отметили в ВМС.

Реклама

После обнаружения опасный боеприпас оперативно доставили в безопасную зону, где его уничтожили путем контролируемого подрыва.

«Военнослужащие Военно-морских сил Вооруженных сил Украины оперативно обнаружили взрывоопасный предмет, доставили его в безопасную зону и уничтожили путем контролируемого подрыва», — говорится в сообщении.

В ВМС подчеркнули, что благодаря профессиональным действиям моряков удалось предотвратить возможную трагедию и обеспечить безопасность гражданского населения.

Кроме того, гражданам напомнили о необходимости отдыхать только на официально открытых пляжах и строго соблюдать требования безопасности, обращая внимание на сообщения и распоряжения местных властей.

Реклама

Напомним, в воскресенье, 19 июля, власти Одесской области предупредили о высокой вероятности ракетного удара и призвали жителей не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Новости партнеров