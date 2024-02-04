Опасные метеорологические явления и до 11 градусов тепла – прогноз погоды на 5 февраля

Синоптики рассказали, какая будет погода в Украине 5 февраля.

В Украине в понедельник, 5 февраля, облачно с прояснениями. Временами дождь и мокрый снег.

Об этом сообщает "Укргидрометцентр".

Температура ночью от 4°C тепла до 1°C мороза; днем 2-7°C тепла, на Закарпатье и в южной части — 6-11°C тепла.

Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с, в Украине кроме Закарпатья порывы 17-22 м/с, на западе и юге днем местами 25 м/с.

Погода в Киеве и области

В Киевской области ожидаются опасные метеорологические явления. Облачно с прояснениями, временами дождь и мокрый снег. Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы 17-22 м/с. Температура ночью 0-5 ° C тепла, днем 2-7 ° тепла.

В Киеве ночью 1-3°C тепла, днем – 4-6°C тепла.

Напомним, синоптик рассказала, когда в Украину придет настоящее потепление и назвала конкретные даты.

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