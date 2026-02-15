Опасные находки: обломок ракеты обнаружили в 20 метрах от железнодорожного пути

Обломок ракеты «Кинжал» обнаружили на Львовщине / © ГСЧС

В пятницу, 13 февраля, в селе Ражнов Золочевского района Львовской области саперы успешно изъяли обломки вражеской ракеты, которая упала после боевой работы противовоздушной обороны во время обстрела 11 февраля.

Об этом сообщает Департамент по гражданской защите Львовской ОГА на своей странице в Facebook.

Кроме «Кинжала», в тот же день чрезвычайники зафиксировали еще одну опасную находку. Вблизи города Ходоров Стрыйского района был обнаружен обломок другой, вероятно, также сбитой ракеты. Фрагмент боеприпаса лежал всего в 20 метрах от железнодорожного пути, что могло представлять угрозу для транспортной инфраструктуры.

По данным департамента, за сутки чрезвычайных происшествий на объектах критической инфраструктуры в результате этих находок не зафиксировано.

Что известно об атаке «Кинжалов» на Львов

Находки являются следствием состоявшегося в среду ракетного удара 11 февраля. Тогда воздушная тревога в регионе продолжалась почти час – с 14:39 до 15:27. Российские войска совершили пуски ракет с истребителей МиГ-31К, взлетевших с аэродрома «Саваслейка».

Мэр Львова Андрей Садовый и председатель ОВА Максим Козицкий предупреждали жителей о движении скоростных целей в направлении города. Впоследствии стало известно, что силы ПВО успешно обезвредили две российские ракеты «Кинжал» , летевшие на Львовщину. Садовый назвал работу защитников неба "титанической".

После отбоя тревоги Максим Козицкий призвал граждан быть крайне осторожными и ни в коем случае не приближаться к подозрительным предметам, поскольку они могут сдетонировать. К счастью, атака прошла без погибших и пострадавших, а соответствующие службы сразу приступили к обследованию территорий падения обломков.