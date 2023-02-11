Опасные орехи в Украине: завезли продукт, который может вызвать рак печени

Из Бразилии в Украину привезли опасные орехи, которые могут продаваться в торговых точках. Они содержат превышенный уровень афлатоксинов, являющихся продуктом жизнедеятельности грибов рода Aspergillus. Это вещество токсично. Читайте об этом в материале ТСН.ua.

Об этом рассказали в пресс-службе Главного управления Госпродпотребслужбы в Ивано-Франковской области.

Известно, что в экспортируемых из Бразилии бразильских орехах был обнаружен повышенный уровень афлатоксинов (В1 и суммарного количества В1, В2 и G2). Об этом сообщила система быстрого оповещения по пищевым продуктам и кормам (RASFF).

Экспортером опасных орехов выступает компания AMENDOPERES LTDA, Brazil, а трейдером ROTTERDAM CUSTOMS SERVICES BV, Netherlands. В Украине продукт был получен компанией ООО "КРИОЛИТ-Д", ул. Океанская, 4, г. Днепр.

В соответствии с требованиями закона " Об основных принципах и требованиях к безопасности и качеству пищевых продуктов ", операторы рынка в Прикарпатье, торгующие подобной продукцией, были предупреждены о необходимости изъять данный продукт из обращения.

Также Госпродпотребслужба призвала граждан в случае обнаружения именно этих бразильских орехов сразу уведомить Главное управление Госпродпотребслужбы своей области.

Почему афлатоксины опасны для здоровья

К семейству афлатоксинов относят четыре представителя В1, В2, G1, G2. Наиболее опасным для человека афлатоксин B1. Он же и более распространен. Это гепатотропный яд, прежде всего поражающий ткани печени.

Украинские медики отмечают, что определить наличие этого вещества можно только во время лабораторного анализа с помощью специального оборудования. В пищевых продуктах афлатоксины могут образовываться при любой температуре. Даже если продукция хранится в холодильниках. Однако чаще они появляются при влажности 80-85% и при температуре 20-22 градусов.

Афлатоксины могут быть обнаружены в бобовых, зерновых, семенах подсолнечника, орехах, кофейных зернах и зернах какао, хлебе. Даже в небольших количествах в молоке, мясе, яйцах. Преимущественно они встречаются в продукции из тропических стран.

Когда афлатоксины поступают в организм, они сконцентрируются в печени. Через сутки после попадания их остается 20-30%. При остром афлатоксикозе происходит жировая дегенерация печени и ее некрозы. Также у человека заметны нарушения координации, судороги, паремы, асцит, кровоизлияния, некроз почек, диарея.

Во время подострого и хронического афлатоксикоза происходит цирроз и развивается первичный рак печени. Гепатокарциномы могут возникать как при длительном поступлении малых доз, так и одновременном приеме большого количества вещества.

По словам врачей, афлатоксин B1 — самый сильный из всех химических канцерогенов. Было установлено его мутагенное (изменение клеток) и тератогенное (воздействие на плод) влияние на организм.

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