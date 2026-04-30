Опасные сладости: Госпродслужба предупредила об импортных конфетах с психотропами

Конфеты с психотропами из Нидерландов могли завести в Украину / © Госпродпотребслужба

Украинцев предупредили о вероятном попадании на отечественный рынок партии опасных нидерландских желейных конфет с содержанием психоактивных веществ. Соответствующее тревожное уведомление о продукции, которая может серьезно навредить здоровью, поступило в украинское ведомство через европейскую систему быстрого реагирования.

Об угрозе распространения сладостей с содержанием дельта-9-тетрагидроканабинола и мерах по поиску недобросовестных импортеров говорится на сайте Государственной службы Украины по безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Источник опасного импорта

Согласно данным системы оповещения, производителем и поставщиком этих специфических жевательных конфет является нидерландская компания Multitrance/G-Trading BV, тогда как получателем сомнительного груза на территории Украины числится предприятие UATRAVA.NET.

Специалисты Госпродпотребслужбы отмечают, что обнаруженный в составе сладостей тетрагидроканабинол является мощным психоактивным веществом, непосредственно влияющим на центральную нервную систему человека, провоцируя изменение сознания, непредсказуемые поведенческие реакции и серьезные расстройства двигательных функций.

Действия власти и оговорки для покупателей

В настоящее время центральный аппарат ведомства уже направил соответствующие поручения своим территориальным подразделениям для незамедлительной блокировки распространения опасного товара. Государственные инспекторы активно разыскивают оператора рынка, который мог физически совершить импорт этой партии в страну. В то же время, чиновники настоятельно советуют потребителям быть максимально внимательными при выборе пищевых продуктов, особенно осуществляя заказ через интернет-магазины, и призывают безотлагательно сообщать региональные управления службы в случае обнаружения подозрительных желейных конфет в продаже.

