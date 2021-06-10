Опасные вкусности: стало известно сколько украинцев отравились в этом году грибами

В результате отравлений умерли взрослый и два ребенка.

За пять месяцев 2021 в Украине зарегистрировали 19 случаев отравления дикорастущими грибами, вследствие которых пострадало 35 человек, из них 12 детей. В результате отравлений умерли взрослый и два ребенка.

Об этом информирует центр общественного здоровья Министерства здравоохранения

В частности, больше всего пострадавших от отравления дикорастущими грибами — девять человек, в т.ч. трое детей — зарегистрировали в Одесской области.

В Винницкой области зарегистрировали четыре случая, пострадали четыре человека, в т. ч. ребенок. В Днепропетровской области зарегистрировали три случая, пострадали три человека. В Запорожской области — два случая, пострадали два человека, из них один ребенок, в Черновицкой области — два случая, пострадали пять человек.

По одному случаю отравления грибами зарегистрировали в Херсонской (пострадали два человека, из них один ребенок), Хмельницкой (три человека, из них один ребенок), Полтавской (один ребенок), Киевской (пострадал и умер один) и Черниговской (пострадали пять человек, в т.ч. четыре ребенка, двое из них умерли) областях.

Читайте также:

Новости Украины: в Чернигове умер 8-месячный мальчик, которого мать накормила грибной похлебкой

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку