Опасные земельные работы: под Одессой взрывотехники раскопали почти четыре сотни артиллерийских снарядов (фото)

Специалисты продолжают обследовать территорию.
В Одесской области взрывотехники на поле обнаружили почти четыре сотни артиллерийских снарядов времен Второй мировой войны.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.
Как выяснилось, опасный предмет недавно во время земельных работ обнаружила местная жительница. Она сообщила об этом спасателям, которые приехали на место вместе со взрывотехниками и занялись обследованием территории. В ходе чего специалисты обнаружили 380 артиллеристских снарядов калибра 75 миллиметров.
Роботы продолжаются.
"Мы призываем: будьте ответственны, в случае обнаружения подозрительного или взрывоопасного предмета обязательно сообщите об этом по номеру "101" или "102", — подчеркнули в пресс-службе ГСЧС Украины.
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