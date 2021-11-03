Опасные земельные работы: под Одессой взрывотехники раскопали почти четыре сотни артиллерийских снарядов (фото)

Опасные земельные работы: под Одессой взрывотехники раскопали почти четыре сотни артиллерийских снарядов (фото)

Специалисты продолжают обследовать территорию.

В Одесской области взрывотехники на поле обнаружили почти четыре сотни артиллерийских снарядов времен Второй мировой войны.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

Также читайте Прокурор обнародовал выводы взрывотехнической экспертизы по делу Шеремета, адвокат заявляет о ее необъективности

Как выяснилось, опасный предмет недавно во время земельных работ обнаружила местная жительница. Она сообщила об этом спасателям, которые приехали на место вместе со взрывотехниками и занялись обследованием территории. В ходе чего специалисты обнаружили 380 артиллеристских снарядов калибра 75 миллиметров.

Роботы продолжаются.

"Мы призываем: будьте ответственны, в случае обнаружения подозрительного или взрывоопасного предмета обязательно сообщите об этом по номеру "101" или "102", — подчеркнули в пресс-службе ГСЧС Украины.

Читайте также:

Новости с фронта: оккупанты ударили по окрестностям Красногоровки, снаряды взрывались у жилищ

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку