"Опасный для учеников": в Крыму оккупационные власти предлагают исключить английский язык из школьной программы

"Опасный для учеников": в Крыму оккупационные власти предлагают исключить английский язык из школьной программы

Так называемый "спикер госсовета Крыма" Владимир Константинов предложил исключить английский язык из школьной программы, назвав его "опасным для учеников".

Зато предложил больше учить "свою речь" — русский.

Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

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"Захватчики планируют исключить изучение английского языка из школьной программы, назвав его опасным для учеников. На замену английскому, на котором говорят многие "недружественные страны", предлагается увеличить объемы преподавания "своих языков" — русского. Изучение украинского и крымскотатарского языков в АРК заблокировано", – написала она.

Кроме того, по словам Денисовой, оккупационные власти наращивают объемы пропаганды в образовательном процессе. В школах постоянно проходят российские агитационные мероприятия, на которых детям рассказывают о "геройствах" оккупационной армии и зверствах "украинских националистов". Школьников мотивируют писать письма поддержки русским военным.

Также планируется введение в учебные программы предмета начальной военной подготовки в школе.

В свою очередь представитель оккупационных властей Крыма, как пишут российские средства массовой пропаганды, заявил: "Языки — спорный вопрос для меня, очень спорный: зачем нам слепо идти по пути английского языка? Зачем учить то, что не надо, если человек не поедет никогда в Лондон?... Англичане воюют с нами тысячу лет, а мы продолжаем их изучать, тратим деньги на учителей, тратим время - а потом на историю времени не хватает".

"Обращаюсь в Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения России в Украину учесть эти факты преступлений и нарушений России прав детей в Украине", — отметила украинская омбудсмен.

Напомним, съемочная группа ТСН узнала, что российские военные в Херсонской области пропускают людей, но направляют на минные поля, а остальных, которые все же прорвались через минные ловушки, расстреливают из минометов и пулеметов.

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