Опасный удар стихии накрывает Украину: синоптики рассказали, где станет еще холоднее и пойдет снег

Украину накрыла волна похолодания со снегом и морозами

Сегодня, 9 апреля, в Украине облачно с прояснениями. Местами сегодня будет дождь

Об этом сообщил «Укргидрометцентр».

«В стране будет идти небольшой дождь и мокрый снег. Влажность воздуха остается высокой, сильный ветер с северных направлений будет придавать ощущение дискомфорта. Утром на востоке страны будет местами образовываться туман», — говорится в сообщении.

Ночные заморозки на поверхности грунта ожидаются в восточных, Черниговской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Хмельницкой, Житомирской и Винницкой областях. Дневные максимумы будут достигать +3…8°С, а на юге и востоке Украины прогнозируют до +11°С.

Ночью 9, 10 и 11 апреля в Украине на поверхности грунта заморозки 0-3°

Погода в Киеве и области

9 апреля в Киеве облачно с прояснениями. Небольшой дождь, ночью с мокрым снегом. Ветер северный, 5-10 м/с.

Температура по Киевской области днем будет составлять в четверг +3…8°С. В столице будет +5…7°С.

Напомним, синоптики прогнозируют ночные морозы, мокрый снег и опасные штормовые порывы ветра в большинстве областей.

Руководитель Черкасского областного гидрометцентра Виталий Постригань отмечает, что в настоящее время происходит смена воздушной массы на прохладную.