Опасный ужин: в Запорожье госпитализировали трех человек после употребления грибов

Специалисты призывают не покупать грибы сомнительного происхождения и обращаться за медицинской помощью при малейших признаках отравления.

В Запорожье три человека госпитализированы после употребления сушеных грибов неизвестного происхождения.

Об этом сообщили в Главном управлении Госпродпотребслужбы в Запорожской области.

По предварительным данным, пострадавшие ощутили симптомы отравления после того, как съели блюдо из сушеных грибов.

Специалисты Госпродпотребслужбы начали расследование обстоятельств инцидента.

Медики предупреждают, что симптомы отравления грибами могут появиться не сразу, а через несколько часов или даже дней после употребления.

Напомним, в Запорожье на центральном пляже обнаружили погибших бакланов. Лабораторные исследования установили, что птицы были заражены патогенными грибами и гельминтами.

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