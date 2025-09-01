ТСН в социальных сетях

Украина
606
2 мин

Опасный вредитель попал в Украину из России: инфографика

Очаги вредителя наблюдаются в Киеве, Киевской, Харьковской и Луганской областях, что представляет угрозу для лесных массивов и городских зеленых зон.

Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
Узкозолота ясеневая

Узкозолота ясеневая / © dpss.gov.ua

В Украине возникла опасность распространения узкозлатки ясеневой (Agrilus planipennis) — карантинного вредителя, который наносит серьезный ущерб ясеневым насаждениям. Этот вредитель происходит из Восточной Азии и попал в Украину с территории России.

Об этом сообщила Госпродпотребслужба.

Очаги вредителя наблюдаются в Киеве, Киевской, Харьковской и Луганской областях, что представляет угрозу для лесных массивов и городских зеленых зон, где ясени используются как декоративные деревья.

Биологические особенности

  • Взрослый жук мелкий, длиной 8-14 мм, с металлическим зеленовато-синим блеском.

  • Личинки кремового цвета длиной до 30 мм.

  • Самки откладывают яйца в трещины коры на стволах и ветках ясеня.

  • Личинки выгрызают ходы в древесине, повреждая сосудистую систему.

  • Через год развивается одно поколение, личинки зимуют под корой.

Вред. Узкозолота ясеневая приводит к таким последствиям:

  • засыхание веток и всего дерева;

  • гибели ясеневых насаждений при массовом поражении;

  • снижение декоративной ценности и экологической функции зеленых зон;

  • экономического ущерба вследствие потерь рынков сбыта древесины ясеня и изделий из нее.

Признаки поражения

  • Извилистые, или «S»-подобные ходы под корой деревьев.

  • Листья и верхушки ветвей желтеют и сохнут.

  • Появление мелких D-образных выходных отверстий имаго на коре, диаметром менее 1 см).

  • Засохшие ветви и массовая гибель деревьев.

  • Отрастание молодых побегов от основания поврежденного дерева.

Меры локализации и ликвидации

  1. Мониторинг и обследование

    • Регулярное обследование ясеневых насаждений в лесах и городах.

    • Выявление первых признаков поражения и контроль распространения.

  2. Механические и фитосанитарные мероприятия

    • Удаление пораженных деревьев при основании ствола, измельчение и сжигание пораженных деревьев и веток.

    • Запрещается вывоз древесины ясеня (в т.ч. дров) из карантинных зон.

    • Запрещается высадка саженцев ясеня в карантинных зонах.

Рекомендации популяции

Госпродпотребслужба призывает граждан:

  • регулярно проверять ясени в собственных садах и городских насаждениях;

  • отдавать предпочтение при закладке новых насаждений, другим породам деревьев (кроме ясеня), если вблизи есть карантинные зоны.

  • при выявлении признаков поражения немедленно уведомлять территориальные органы Госпродпотребслужбы;

Помните: узкозолота ясеневая — вредитель. Своевременное выявление и ликвидация пораженных деревьев — единственный способ сохранить насаждения и предотвратить массовое распространение в Украине.

Госпродпотребслужба совместно с европейским проектом EU4SaferFood создали информационные материалы по признакам повреждения, мер борьбы и путей распространения узкозлатки ясеневой.

Помните: узкозолота ясеневая — вредитель / © Госпродпотребслужба

Ранее ТСН.ua сообщал, как использовать муку в саду для борьбы с вредителями и стимулирования роста растений.

