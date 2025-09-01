Опасный вредитель попал в Украину из России: инфографика

Узкозолота ясеневая / © dpss.gov.ua

В Украине возникла опасность распространения узкозлатки ясеневой (Agrilus planipennis) — карантинного вредителя, который наносит серьезный ущерб ясеневым насаждениям. Этот вредитель происходит из Восточной Азии и попал в Украину с территории России.

Об этом сообщила Госпродпотребслужба.

Очаги вредителя наблюдаются в Киеве, Киевской, Харьковской и Луганской областях, что представляет угрозу для лесных массивов и городских зеленых зон, где ясени используются как декоративные деревья.

Биологические особенности

Взрослый жук мелкий, длиной 8-14 мм, с металлическим зеленовато-синим блеском.

Личинки кремового цвета длиной до 30 мм.

Самки откладывают яйца в трещины коры на стволах и ветках ясеня.

Личинки выгрызают ходы в древесине, повреждая сосудистую систему.

Через год развивается одно поколение, личинки зимуют под корой.

Вред. Узкозолота ясеневая приводит к таким последствиям:

засыхание веток и всего дерева;

гибели ясеневых насаждений при массовом поражении;

снижение декоративной ценности и экологической функции зеленых зон;

экономического ущерба вследствие потерь рынков сбыта древесины ясеня и изделий из нее.

Признаки поражения

Извилистые, или «S»-подобные ходы под корой деревьев.

Листья и верхушки ветвей желтеют и сохнут.

Появление мелких D-образных выходных отверстий имаго на коре, диаметром менее 1 см).

Засохшие ветви и массовая гибель деревьев.

Отрастание молодых побегов от основания поврежденного дерева.

Меры локализации и ликвидации

Мониторинг и обследование Регулярное обследование ясеневых насаждений в лесах и городах.

Выявление первых признаков поражения и контроль распространения. Механические и фитосанитарные мероприятия Удаление пораженных деревьев при основании ствола, измельчение и сжигание пораженных деревьев и веток.

Запрещается вывоз древесины ясеня (в т.ч. дров) из карантинных зон.

Запрещается высадка саженцев ясеня в карантинных зонах.

Рекомендации популяции

Госпродпотребслужба призывает граждан:

регулярно проверять ясени в собственных садах и городских насаждениях;

отдавать предпочтение при закладке новых насаждений, другим породам деревьев (кроме ясеня), если вблизи есть карантинные зоны.

при выявлении признаков поражения немедленно уведомлять территориальные органы Госпродпотребслужбы;

Помните: узкозолота ясеневая — вредитель. Своевременное выявление и ликвидация пораженных деревьев — единственный способ сохранить насаждения и предотвратить массовое распространение в Украине.

Госпродпотребслужба совместно с европейским проектом EU4SaferFood создали информационные материалы по признакам повреждения, мер борьбы и путей распространения узкозлатки ясеневой.

Помните: узкозолота ясеневая — вредитель / © Госпродпотребслужба

© Госпродпотребслужба

