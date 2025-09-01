- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 606
- Время на прочтение
- 2 мин
Опасный вредитель попал в Украину из России: инфографика
Очаги вредителя наблюдаются в Киеве, Киевской, Харьковской и Луганской областях, что представляет угрозу для лесных массивов и городских зеленых зон.
В Украине возникла опасность распространения узкозлатки ясеневой (Agrilus planipennis) — карантинного вредителя, который наносит серьезный ущерб ясеневым насаждениям. Этот вредитель происходит из Восточной Азии и попал в Украину с территории России.
Об этом сообщила Госпродпотребслужба.
Очаги вредителя наблюдаются в Киеве, Киевской, Харьковской и Луганской областях, что представляет угрозу для лесных массивов и городских зеленых зон, где ясени используются как декоративные деревья.
Биологические особенности
Взрослый жук мелкий, длиной 8-14 мм, с металлическим зеленовато-синим блеском.
Личинки кремового цвета длиной до 30 мм.
Самки откладывают яйца в трещины коры на стволах и ветках ясеня.
Личинки выгрызают ходы в древесине, повреждая сосудистую систему.
Через год развивается одно поколение, личинки зимуют под корой.
Вред. Узкозолота ясеневая приводит к таким последствиям:
засыхание веток и всего дерева;
гибели ясеневых насаждений при массовом поражении;
снижение декоративной ценности и экологической функции зеленых зон;
экономического ущерба вследствие потерь рынков сбыта древесины ясеня и изделий из нее.
Признаки поражения
Извилистые, или «S»-подобные ходы под корой деревьев.
Листья и верхушки ветвей желтеют и сохнут.
Появление мелких D-образных выходных отверстий имаго на коре, диаметром менее 1 см).
Засохшие ветви и массовая гибель деревьев.
Отрастание молодых побегов от основания поврежденного дерева.
Меры локализации и ликвидации
Мониторинг и обследование
Регулярное обследование ясеневых насаждений в лесах и городах.
Выявление первых признаков поражения и контроль распространения.
-
Механические и фитосанитарные мероприятия
Удаление пораженных деревьев при основании ствола, измельчение и сжигание пораженных деревьев и веток.
Запрещается вывоз древесины ясеня (в т.ч. дров) из карантинных зон.
Запрещается высадка саженцев ясеня в карантинных зонах.
-
Рекомендации популяции
Госпродпотребслужба призывает граждан:
регулярно проверять ясени в собственных садах и городских насаждениях;
отдавать предпочтение при закладке новых насаждений, другим породам деревьев (кроме ясеня), если вблизи есть карантинные зоны.
при выявлении признаков поражения немедленно уведомлять территориальные органы Госпродпотребслужбы;
Помните: узкозолота ясеневая — вредитель. Своевременное выявление и ликвидация пораженных деревьев — единственный способ сохранить насаждения и предотвратить массовое распространение в Украине.
Госпродпотребслужба совместно с европейским проектом EU4SaferFood создали информационные материалы по признакам повреждения, мер борьбы и путей распространения узкозлатки ясеневой.
