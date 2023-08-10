"Опаздывал на поезд после боя": журналистка возмущена, что военного ВСУ хотели наказать за грязную форму

Такая журналистка пожаловалась на некачественную и не по размеру военную форму.

Редактор сайта "Доступ к правде", журналиста Леся Ганжа рассказала, что военная служба правопорядка (ВСП) пригрозила солдату ВСУ, ее другу, наказанием, потому что он был в грязной форме после боевого задания. Военный не успевал на поезд к родным.

Об этом она рассказала у себя на странице Facebook.

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"В последнее время ВСП свирепствует. Моему другу пригрозили наказанием за то, что он был в грязной форме — опаздывал на поезд из боевых. Ему сказали, что он позорит ВСУ. Он — тот , что из окопов, позорит дежурящих на вокзале. И у меня есть вопрос: зачем это делается?Это диверсия, направленная на раскол в армии?Это ли кто-то считает, что тех, кто добровольно воюет с первых дней войны и удерживает себя в армии на свои стрекозы, можно загнать в стойло? что это заблуждение, но предлагаю его обсудить", — говорится в ее сообщении.

Также она рассказала, что часто военную форму ВСУ, которую издают, есть не по размеру. Она пожаловалась, что "приоритетом является не солдат, которого нужно одеть, а комплект, который нужно сохранить".

Что касается ткани, из чего сделана форма, то она грубая и некачественная.

"Часто грубая, в такую жару натирает до крови. Хуже той издаваемой формы самопалы, которые покупают и привозят сюда некоторые доверчивые волонтеры. Где-то из чего-то отшито. Нет, это не лучше, чем ничего. Это как китайский турникет — хуже. , чем ничего.Как покупаю форму за свои, то только британка.Она классная.Мягкая, удобная.А если это серия комбат — мамадорога, это же супер стайл.Я к чему: мультикам или пиксель — это не о цвете, это о ткани, удобстве и в итоге — боеспособность", — отметила Ганжа.

Как сообщалось ранее, Рада создала ВСК для расследования злоупотреблений в закупках.

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