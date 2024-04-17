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Опекуны выехали с ВОТ ради приемных детей: Прокудин сообщил о семьях, которые вернули из оккупации

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Опекуны выехали с ВОТ ради приемных детей: Прокудин сообщил о семьях, которые вернули из оккупации

Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин / Фото: Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Также на подконтрольную Украине территорию эвакуировалась семья с трехлетней девочкой.

Две семьи, уехавшие из временно оккупированных громад Херсонщины, вернулись.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВ Александр Прокудин.

"Домой удалось вернуть семью, воспитывающую двух братьев, лишенных родительской опеки. Мальчикам 12 и 16 лет. Ради них опекуны решились выехать из временной оккупации, ведь не могли больше подвергать опасности ребят", — написал он.

Также на подконтрольную Украине территорию эвакуировалась семья с трехлетней девочкой.

Прокудин выразил благодарность благотворителям, органам опеки и попечительства, службам по делам детей, работавших над этим возвращением.

Напомним, в апреле из оккупированных частей Запорожской и Херсонской областей выехали с семьями еще семь детей. Они пережили ужас в оккупации и стали свидетелем мародерства и насилия, совершаемого русскими.

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