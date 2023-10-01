Операция "Барыня": в ГУР рассказали о судьбе завербованного российского лейтенанта Алферова

В ГУР МО прокомментировали операцию "Барыня", во время которой 11 кафиров сдались в плен, и рассказали о судьбе завербованного российского офицера Даниила Алферова.

Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель ГУР МО Андрей Юсов.

По словам Юсова, ГУР имело почти всю информацию об Алферове. Однако в РФ у него остались мать и брат, поэтому представитель украинской разведки не предоставил все детали относительно личности завербованного россиянина.

Как сообщил Юсов, Алферов – человек с критическим мышлением, не был поражен российской пропагандой и "сразу понял", что действия главы РФ Владимира Путина и кремлевской верхушки являются преступными, что и позволило в дальнейшем успешно реализовать операцию "Барыня".

Также стало известно, что Алферов не просто решил сдаться в плен, а захотел остаться в Украине и присоединиться к защите от агрессии России.

По словам Юсова, такая возможность у россиянина будет.

Отметим, что Алферов убедил 11 российских военных сдаться в плен. Они воспользовались программой "Хочу жить".

Часть этих пленных хочет вернуться в Россию и ждет обмена.

Напомним, что ранее ГУР МО успешно провело спецоперацию "Барыня", в результате которой удалось завербовать российского кадрового военного Даниила Алферова, а тот убедил 11 военнослужащих РФ сдаться в плен.

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